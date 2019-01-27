Стройный животик и упругие ягодицы: Леся Никитюк похвасталась своей фигурой

Украинская телеведущая не прекращает очаровывать поклонников своими снимками на фоне невероятных пейзажей Мальдив.

Недавно Леся поделилась снимками в леопардовой накидке, демонстрируя свои длинные стройные ноги. Теперь новые горячие фотографии Леся Никитюк опубликовала на своей странице в Instagram.

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На фото одна из самых популярных украинских телеведущих позирует, стоя в невероятно бирюзовых водах океана. Леся предстала на снимках в мокрой футболке, которую завязала на узелок под грудью, и белых трусиках с цветочным принтом. Она уверенно позировала перед камерой, демонстрируя свои упругие загорелые ягодицы и подтянутый животик.

Также Леся рассказала поклонникам, что на данный момент отдыхает в одном из лучших отелей, который расположен на большом острове. Так же она добавила, что и туристы, и жители там перемещаются только на велосипедах. Пообещала поделиться таким снимком после отдыха в подводном царстве.



Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk



Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk