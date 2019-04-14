Стронгмен Василий Вирастюк удивил своим творческим увлечением

Один из сильнейших украинцев Василий Вирастюк решил показать общественности свое новое творческое увлечение. Стронгмен встал за ди-джейский пульт и отыграл зажигательные ритмы.

Как говорится в программе "Светская жизнь", так Василий Вирастюк впервые продемонстрировал музыкальное увлечение. При этом сам стронгмен признается, что смущается из-за своего хобби и немного стесняется его.

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"Мне не удобно "выкабеливаться" перед такой большой публикой, тем более перед спортсменами. Мне кажется, что я вот стою, а люди думают: "Мужчина немножко на голову того", – признался Василий Вирастюк.

Кроме этого, спортсмен добавил, что для дебютного выступления он подобрал те треки, которые обычно звучат во время его тренировок в спортивном зале. В то же время Василий Вирастюк признался, что сам не танцует, а его визиты на вечеринки заканчивались дракой.

Я вообще не танцевал! Мужики же не танцуют! Они даже ходят с трудом, какие там танцы? Я пытался поставить ту музыку, под которую тренируюсь: то, что вдохновляет и то, что куражит!

– добавил Василий Вирастюк.

А вот насчет профессии стронгмен убеждает, что имеет их несколько. Василий Вирастюк и профессиональный спортсмен, и водитель, и охранник, а с недавних пор еще и актер и ди-джей.

"У меня много профессий! Кроме актерской и спортивной сферы, у меня еще есть в арсенале такие профессии: профессиональный водитель, заправщик топлива, охранник категории "охрана физических лиц". Между прочим, работа охранника – очень серьезная. Это определенная самоотдача! Я не готов возвращаться к этой профессии!"– рассказал Василий Вирастюк.