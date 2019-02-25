Студия Disney представила новый тизер и постер к мультфильму "Король Лев"

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Фрагмент из фильма "Король Лев"
Фрагмент из фильма "Король Лев" / Instagram / @lionking

Одна из самых ожидаемых мультипликационных картин 2019 года готовится к выходу на большой экран. Студия Walt Disney не дает поклонникам возможности потерять интерес, потому опубликовала очередной короткометражный видеоролик и новый постер к мультфильму "Король Лев".

Первый трейлер к легендарному мультфильму "Король Лев" покорил сеть в ноябре 2018 года. Тогда короткометражное видео собрало более 200 тысяч просмотре за первые сутки. Через три месяца после феерического анонса представители студии Walt Disney решили снова подогреть ожидания поклонников.

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Новый тизер к мультфильму "Король Лев" появился на YouTube-канале студии Disney, а постер на официальной Instagram странице мультфильма.

По сюжету, львенку Симбе предстоит пережить боль потери и пройти сложные испытания судьбы, чтобы в конце картины побороться за престол и стать настоящим Королем.

Персонажей из мультфильма озвучили Бейонсе (львица Нала), Дональд Гловер (Симба), Чиветел Эджиофор (Шрам) и другие звезды. Премьера в мире запланирована на 19 июля 2019 года.

Смотреть новый тизер мультфильма "Король Лев": видео​

 

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Теги: LifeStyle Кино
Источник: LifeStyle 24
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