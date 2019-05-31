Студия Pixar сняла удивительный мультфильм об эльфах и единорогах "Вперед": трейлер анимации

Кинокомпания Disney совместно со студией Pixar сняли уютный семейный анимационный фильм, главными героями которого стали эльфы и единороги. Первый трейлер мультфильма "Вперед" (Onward) уже взрывает сеть.

Создатели "Истории игрушек" и "Суперсемейки" решили порадовать новыми шедеврами. Поэтому в 2020 году планируют представить анимационный фильм "Вперед" (Onward). Официальный трейлер к мультфильму опубликовали представители студии Pixar на своем YouTube-канале.

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Главными героями в удивительной кинокартине появились любимые магические существа – тролли, кентавры, эльфы и другие существа. Их жизнь ничем не отличается от жизни обычных людей: они читают газеты, выходят на утренние пробежки и злятся на единорогов, которые едят мусор. Однако главными героями в кинокартине предстают два брата-эльфа. Вдвоем они отправляются в путешествие. Целью их путешествия является выяснить, есть ли в современном мире хоть немного магии.

Премьера мультфильма запланирована на март 2020 года.

Смотреть трейлер к анимационной картине "Вперед": видео