Студия Sony Pictures экранизирует комиксы Marvel о Женщине-пауке

Фильмы, снятые по мотивам комиксов, приобретают все большую популярность, о чем свидетельствуют зрительские рейтинги, отзывы кинокритиков и миллиардные кассовые сборы. Поэтому, представители Sony Pictures решили пользоваться моментом и вдохнуть жизнь в еще одну историю из известных всем комиксов.

О том, что мир увидит еще и Женщину-паука в исполнении студии Sony Pictures сообщает Geek Tyrant.

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Как известно, персонаж Женщина-паук появился в комиксах еще в 1977 году, а уже через год, получив большую популярность, получила собственную серию.

Сначала героиня комиксов Marvel называлась Джессика Дрю, а позже под героическим псевдонимом скрывалась также Гвен Стейси. Этот персонаж появлялся в фильмах о Человеке-пауке.

Напомним, всего франшиза "Человек-паук" насчитывает 16 фильмов, первый из которых был снят в Турции в 1973 году и получил название "3 супергероя" (3 Dev Adam). По состоянию на февраль 2020 шестнадцатой и пока заключительной лентой является картина "Человек-паук: Далеко от дома".

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