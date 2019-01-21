Студия Warner Bros отложила съемки фильма "Фантастические звери 3": детали

Продолжение съемок популярной киноленты, которая является предысторией вселенной Гарри Поттера, отложили на некоторое время. Ранее сообщалось, что они запланированы начаться летом 2019 года.

О задержке съемок третьей части фильма "Фантастические звери" сообщает иностранное издание Deadline Hollywood.

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Во время проката второго эпизода под названием "Преступления Гриндевальда" сообщалось, что работать над следующей частью съемочная группа начнет летом 2019 года. Однако недавно авторы киноленты сообщили, что в планировке произошли некоторые изменения.

Как говорится в источнике, съемки над фильмом "Фантастические звери 3" перенеслись с июля на конец осени. Причин, по которым было принято такое решение, пока не разглашают. Не исключено, что команда решила поработать над сценарием третьей части, поскольку кассовый сбор и отзывы критиков относительно "Преступлений Гриндевальда" не очень порадовали команду, работавшую над кинокартиной. Соответственно примерная дата киноленты может быть перенесена на 2020 год.

Смотреть трейлер второй части "Фантастические звери: Преступления Гриндевальда" (видео):