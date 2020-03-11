"Стволы Акимбо": я тебя по IP-найду

Дэниел Рэдклифф бегает по городу в трусах, халате и смешных тапочках. Потому что нужно хорошо думать перед тем, как оскорблять кого-то в интернете.

"Стволы Акимбо" – бездумный, слабый на сюжет, но богатый на экшен фильм, с карикатурными персонажами и эпилептическим монтажом. В центре истории далеко не Гарри Поттер, с которым до сих пор ассоциируют Рэдклиффа, а программист-неудачник. Такой, как из анекдота убежал: тихо пишет код, терпит издевательства рядового менеджера, смотрит на фотки бывшей и страдает, заливается по вечерам пивом и сливает злость на свою никчемную жизнь в комментариях в сети. Пока однажды вечером не обижает ребят, которые не ленятся найти его домашний адрес. И здесь шутка про "по IР вычислю" уже не выглядит такой смешной.

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Главный персонаж принудительно влетает в реалити-игру Скизм, где побеждает тот, кто убивает противника. В результате операции в сомнительном (наверное, не продезинфицированном) помещении, Рэдклифф просыпается с прикрученными к рукам пистолетами и не может ни надеть что-то кроме трусов и домашних тапочек, ни в туалет сходить без страха что-то себе случайно отстрелить.

Основной фокус фильма не в сюжете, а на динамике. "Стволы Акимбо" практически сшитые из кровавых кадров и глупых шуток, которые изредка прерываются ради банальных диалогов. Заезженных тем кибербуллинга, жестоких реалити-шоу и зависимости от интернета достаточно, чтобы дать повод для стрельбы, на большее создатели фильма и не посягают. Ни реализма, только горы отстрелянных патронов и литра разлитого кетчупа, который течет из ран обидчиков нашего дорогого милениала-интернет тролля. При этом, он старается пропагандировать мир и очень не хочет никого убивать (и стрелять, мягко говоря, не умеет).



"Стволы Акимбо": официальный кадр фильма / IMDb

"Стволы Акимбо" напоминают игровой комический шутер, в котором почему-то оказался Гарри Поттер, еще и без палочки. Плохиши здесь выезжают не за счет действий, а благодаря яркой внешности. Очень жаль, что так и не показали лицо одного чувака в маске, которую "если снять, то будут кошмары сниться" – это главная интрига фильма.

Концовка у фильма глупая, но какой фильм – такая и концовка. Дикая нарезка кадров, шуток, фриков и частей их тел заканчивается намеком на возможный сиквел. Все зависит от того, как мы с вами примем фильм. В конце концов, "Стволы Акимбо" – хороший вариант для времяпрепровождения. Его рейтинг на IMDb – 6.5. Смотреть рекомендуют только совершеннолетним.

Стволы Акимбо: смотреть трейлер фильма онлайн

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