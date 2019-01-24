Суд против группы "Антитела": истец Лапковський не явился на заседание

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Группа "Антитела"
Группа "Антитела" / Facebook / @Антитіла

Несколько дней назад в украинском шоу-бизнесе разгорелся скандал между луцким предпринимателем Сергеем Лапковским и группой "Антитела". Мужчина требовал от музыкантов более 1 миллиона гривен за использование запатентованных им нот и тональностей. Однако на первом судебном заседании 24 января он так и не появился.

О неожиданном судебном иске против "Антитела" стало известно 20 января. По словам музыкантов, группа мошенников во главе с Лапковским Сергеем решила обогатиться на их творчестве и теперь требует 1 018 692, 64 гривны. Истец утверждает, что коллектив при создании своих композиций использовал его патент на полезную модель №74516 "Способ настройки параметров музыкальной композиции".

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Следовательно, сегодня, 24 января, состоялось первое судебное заседание по делу Сергея Лапковского. Ни сам истец, ни его представители не появились в зале суда, о чем стало известно на официальной странице в Facebook группы "Антитела". В сообщении отметили, что предыдущие адвокаты предпринимателя Лапковского отказались представлять его интересы в суде. Онлайн-трансляция заседания состоялась на Facebook-странице группы.

Сегодняшнее судебное заседание, к сожалению, отложено в связи с тем, что господин Лапковский прислал ходатайство об изменении своих адвокатов, из-за чего нет возможности участвовать в заседаниях. Собирается ли он появляться лично на следующие слушания – нам не известно,
– сообщил адвокат группы Ярослав Куц.

Поэтому следующее судебное заседание перенесено на 11 февраля 2019 года.

Что известно о группе "Антитела"?Украинская поп-группа из Киева появилась в шоу-бизнесе еще в 2008 году. С тех пор неизменным фронтменом группы является Тарас Тополя. В группу также входит четыре других музыкантов: Сергей Усик (клавишные), Михаил Чирко (бас-гитара), Дмитрий Жолудь (гитара) и Дмитрий Водовозов (ударные). На счету группы 5 успешных альбомов: "Будувуду" (2008), "Выбирай" (2011), "Над полюсами" (2013), "Все красиво" (2015) и "Солнце" (2016). Репертуар музыкантов преимущественно состоит из украинских синглов.

Теги: Новости Украины LifeStyle Новости Киева Скандал Антитела Музыка
Источник: 24 канал
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