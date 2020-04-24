Судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как выглядел в 18 лет: волшебное фото

Канадский и украинский шеф-повар колумбийского происхождения, судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" на телеканале СТБ Эктор Хименес-Браво показал фотографию 30-летней давности.

На архивной фотографии, которую кулинар опубликовал в своем инстаграме, будущему ресторатору 18 лет. Кадр сделан в Колумбийских Андах в 1990 году.

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48-летний телеведущий поделился с подписчиками жизненными событиями, которые успел пройти в этот отрезок времени.

"О моей жизни можно писать книгу в двух томах: жизнь на 4 континентах, 3 войны, 3 раза на грани жизни и смерти, безумная любовь и разочарование, бизнес и телевидение и конечно готовка на сотнях разных кухонь мира. В жизни есть грустные и страшные моменты, но мы сильнее, чем думаем. Главное смотреть прямо и не обращать внимание на препятствия,

– рассказал Хименес-Браво.

Напомним, в 2011 году Эктор Хименес-Браво принял приглашение и стал главным судьей кулинарного шоу "Мастер Шеф", где учит и судит молодых украинских кулинаров-любителей и профессионалов.

Успешный ресторатор возглавляет международную консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру.