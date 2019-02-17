Суицид не в моде: пользователи возмущены одеждой Burberry с петлей на шее

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Худи от Burberry шокировал пользователей
Худи от Burberry шокировал пользователей / Коллаж LifeStyle 24

После показа британского бренда Burberry в рамках Лондонской недели моды в сети разгорелся очередной скандал. Модный дом обвинили в пропаганде суицида из-за худи с петлей на шее.

Такой наряд сначала раскритиковала модель Лиз Кеннеди, которая участвовала в показе, на своей странице в Instagram. По ее словам, она говорила о сходстве с петлей организаторам, однако к ее словам не прислушались.

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Модель добавила, что перед показом персонал шутил, подвешивая петлю под потолком.

Суицид – не может быть вдохновением для моды. За чертой моего понимания украсить одежду удавкой, висящей на шее. Я указала на сходство с петлей, но мне предложили написать письмо в головной офис,
– заявила модель.

Впоследствии издание CNN сообщило, что Burberry уже извинился за худи с завязкой, похожей на удавку, и убрал его из коллекции.

"Мы глубоко сожалеем из-за реакции, которую вызвал один из предметов одежды, представленных в показе коллекции осень-зима 2019-20. Дизайн всей коллекции был вдохновлен морской тематикой, мы не заметили сходство и таким образом допустили ошибку", – извинился в заявлении CNN Марко Гобетти, исполнительный директор Burberry.

Скандал прокомментировал также креативный директор Burberry Риккардо Тиши. "Я очень сожалею о неприятных мыслях, вызванных одним из предметов в коллекции, показанный в шоу", – подчеркнул Тиши.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений (@liz.kennedy_)

 

 

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Теги: LifeStyle Скандал Мода Неделя моды
Источник: LifeStyle 24
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