"Сумасшедшая свадьба 2": сеть покоряет второй трейлер комедийного фильма

После невероятного успеха комедии "Сумасшедшая свадьба" ее авторы решили снять смешное продолжение истории. По замыслу режиссеров, в сети будут опубликованы 6 коротких роликов-тизеров, а затем и официальные трейлеры.

Как сообщалось ранее, премьера киноленты запланирована на 25 декабря. Но пока авторы фильма "Сумасшедшая свадьба 2" искусно взялись подогревать интерес фанатов, опубликовав новый трейлер к комедии. Главные герои Василий, Тарас, Ольга, Ашот, отец Евлампий, хорист Кондрат, тамада Назарий и подполковник Попадюк попадут в очередные курьезные ситуации. А вот в ролике всех их интересует один вопрос: "Что, опять?"

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Известно, что "Сумасшедшая свадьба 2" покажет, как сложилась жизнь колоритной семьи через год после нетипичной церемонии. Еще одна дочь Василия Сердюка планирует выйти замуж, поэтому зрителей ждет еще одна порция юмора, сумасшедших приключений и, конечно же, романтики.

"История в "Сумасшедшей свадьбе 2" должна не только происходить по всем канонам, которые мы изобрели в первой части, не только быть логическим ее продолжением. Она должна превзойти свою предшественницу. Стать еще более неожиданной, яркой, смешной. Еще более сумасшедшей! Наши сценаристы Николай Куцик и Алексей Приходько с такой задачей справились на все 100%. А теперь время перенести это с бумаги в трехмерный мир кино – начинается самое интересное!" – рассказал актер и продюсер Юрий Горбунов.

Кстати, Потап, Винник и Полякова представили яркий саундтрек к "Сумасшедшей свадьбе 2: видео

"Сумасшедшая свадьба 2": второй трейлер комедии смотреть онлайн

Смотрите шестой тизер комедии "Сумасшедшая свадьба 2": видео

Смотрите пятый тизер комедии "Сумасшедшая свадьба 2": видео

Смотрите четвертый тизер комедии "Сумасшедшая свадьба 2": видео

Смотрите третий тизер комедии "Сумасшедшая свадьба 2": видео

Смотрите второй тизер комедии "Сумасшедшая свадьба 2": видео

Смотрите первый тизер комедии "Сумасшедшая свадьба 2": видео

Кроме известных актеров киноленты, впервые в фильме снимется Алексей Завгородний (Позитив). Он станет хористом Кондратием, который будет помогать отцу Евлампию (Потап) и диакону Пилипону (Монатик).

"Мой герой – абсолютный неофит в церковном бизнесе, на этом строится его характер. Кондратий должен помогать отцу Евлампию, а то пользуется его неосведомленностью и частенько злоупотребляет полномочиями. Евлампия играет Потап, с которым в жизни мы хорошие друзья. Надеюсь, в фильме наш тандем будет не менее успешным и интересным. Мне кажется, я даже похож на молодого церковного служителя!" – поделился Позитив.



"Сумасшедшая свадьба 2": сюжет и первый тизер / ТСН

О чем фильм "Сумасшедшая свадьба"?

Лента рассказывает о том, как директор провинциального краеведческого музея Василий Середюк обеспечил своей дочери обучение во Франции. Она встретила парня, который сделал ей предложение. Свадьбу пара решила провести на родине девушки. После того, как отец Василий увидел будущего зятя, решил "организовать свадьбу так, чтобы ее не было".



Главные роли в фильме исполняют Назар Заднепровский, Полина Василиса, Джимми Воха-Воха, а также сам Юрий Горбунов. Кроме того, в эпизодических ролях появляются Потап, Mонатик, Олег Винник. Фильм получил бешеную поддержку среди киноманов, а его кассовые сборы всего за три недели составили более 40 млн гривен.