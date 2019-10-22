Сумасшедшая свадьба 2: в сети появился первый трейлер – видео

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Сумасшедшая свадьбы 2 – трейлер второй части смотреть онлайн
Сумасшедшая свадьба 2: в сети появился первый трейлер / Instagram / @crazywedding2_official

Авторы украинского фильма "Сумасшедшая свадьба 2" представили первый трейлер. Премьера ленты запланирована на 25 декабря 2019 года.

После безумного успеха первой части фильма "бешеная свадьба", авторы решили снять продолжение. 22 октября на ютуб-канале появился первый трейлер ленты.

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Сингл для фильма записала группа MOZGI, а слова написал Алексей Потапенко (Потап). В "Сумасшедшей свадьбе 2" покажут, как сложилась жизнь украинской семьи через год после свадьбы дочери с иностранцем. В новой части другая дочь Василия Сердюка планирует выйти замуж, потому зрителей ждет еще одна порция юмора, бешеных приключений и, конечно же, романтики.

Атмосферное видео в сочетании с драйвовым синглом от MOZGI идеально передает настроение второй части любимой комедии украинцев. Сюжет "Сумасшедшей свадьбы 2" стал более динамичным, события – еще более непредсказуемыми, а любимые герои и их поступки – максимально безумными!
– говорится в подписи к трейлеру.

"История в "Сумасшедшей свадьбе 2" должна не только проходить по всем канонам, что мы изобрели в первой части, не только быть логичным ее продолжением. Она должна превзойти свою предшественницу. Стать еще более неожиданной, яркой, смешной. Еще более сумасшедшей! Наши сценаристы Николай Куцик и Алексей Приходько с такой задачей справились на все 100%. А теперь время перенести это с бумаги в трехмерный мир кино – начинается самое интересное!"– рассказал актер и продюсер Юрий Горбунов.

Кроме известных актеров фильма, в нем впервые снимется Алексей Завгородний (Позитив). Он станет хористом Кондратом, который будет помогать отцу Евлампию (Потап) и диакону Пилипону (Монатик).

Сумасшедшая свадьба 2: смотрите трейлер

MOZGI – СВ2: смотрите видеоклип

О чем фильм "Сумасшедшая свадьба"?
Лента рассказывает, как директор провинциального краеведческого музея Василий Середюк обеспечил своей дочери обучение во Франции. Она встретила парня, который сделал ей предложение. Свадьбу пара решила провести на родине девушки. После того, как отец Василий увидел будущего зятя, решил "организовать свадьбу так, чтобы она не состоялась".

Главные роли в фильме исполняют Назар Заднепровский, Полина Василиса, Джимми Воха-Воха, а также сам Юрий Горбунов. Кроме того, в эпизодических ролях появляются Потап, Монатик, Олег Винник. Фильм получил бешеную поддержку среди киноманов, а его кассовые сборы за три недели составили более 40 миллионов гривен.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Украины Новости LifeStyle LifeStyle Кино
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