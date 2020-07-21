Победительница 9 сезона проекта "Холостяк" и жена Никиты Добрынина обожает позировать перед камерами. Даша Квитковая вместе с мужем устроила стильную съемку на улицах столицы, засветив на камеру дорогой аксессуар. Она позировала в легком платье в горох и с сумкой, стоимость которой превышает 100 тысяч гривен.

Звездные супруги Даша Квитковая и ведущий Никита Добрынин начали романтические отношения на проекте "Холостяк" под прицелами десятков камер. Интерес публики к личной жизни единственной пары, которая сложилась после реалити-шоу, только растет, поэтому они откровенно делятся чувствами в инстаграме. Влюбленные часто устраивают чувственные съемки, кадры из которых непременно покоряют сеть.

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Так, Даша и Никита во время прогулки по Киеву позировали в объективе фотографа. Для выхода они выбрали стильные look, на которые, как оказалось, тратят существенную часть семейного бюджета.

Образ Даши Квитковой

Девушка выбрала из своего гардероба белое мини платье в черный горох с длинными рукавами от британского бренда Alexa Chung. Легкий наряд свободного покроя позволил блогерше засветить на камеру стройные ножки в босоножках на высоких каблуках.

Внимательной Даша Квитковая была и к аксессуарам. В жаркий день она прихватила стильные солнцезащитные очки, которые гармонично дополняли образ. Однако главной деталью аутфита стала сумка на массивной золотой цепочке от итальянского дома моды Bottega Veneta. Ее стоимость составляет более 3700 евро – 119 тысяч гривен.

Даша Квитковая с сумкой за 100 тысяч гривен / Фото Instagram / @kvittkova

Никита Добрынин рядом с любимой появился в белой футболке и брюках кремового цвета. Его образ завершили белые кроссовки и солнцезащитные очки. Влюбленные наслаждались столицей, прогуливаясь за руку.



Даша Квитковая и Никита Добрынин / Фото Instagram / @nikitadobrynin



Даша Квитковая и Никита Добрынин / Фото Instagram / @nikitadobrynin