SunSay снял новый клип в РФ, назвав это "совместной работой украинцев с россиянами вне политики"

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SunSay снял клип на "Песню Земли" в России
SunSay снял клип на "Песню Земли" в России / Кадр с видео

Украинская группа SunSay во главе с вокалистом Андреем Запорожцем совместно с фондом WWF записали "Песню Земли", посвященную природе. Клип на композицию сняли в России, а именно на Камчатке, в Карелии и на берегу Баренцева моря.

Об этом сообщает "Медуза".

Лидер SunSay пояснил, что "Песня Земли" – это обращение к человеку в любом месте планеты, призыв к осознанию единства людей и природы, нашей связи с планетой.

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"Я надеюсь, наше видео кого-то вдохновит на действия, а кого-то заставит задуматься. Сохранение редких видов животных, лесов, переработка мусора, глобальное потепление, исчезновение культур малых народов – все это касается людей независимо от того, где они живут", – сказал Запорожец.

Это совместная работа украинцев с россиянами вне политики. В песне приняла участие закарпатская певица Алина Паш, мы писали вокал в Киеве с Фэйм (Вячеслав "Фэйм" Семенченко – украинский музыкант и продюсер), а продакшн делали в Петербурге с Мишей Нестеровым и Денисом Харлашиним,
– добавил музыкант.

Смотрите клип SunSay " Песня Земли":

К слову, 1 ноября группа SunSay выступила в Москве.

Что известно о группе SunSay?
Группу создал в 2007 году Андрей Запорожец – вокалист группы 5'nizza. В группе 5'nizza Андрей пел вместе с Сергеем Бабкиным. После начала войны на Донбассе, музыканты продолжали выступать в России. Но после отмены нескольких концертов, Бабкин публично заявил, что считает правительство РФ агрессором.

Теги: Новости Украины Новости России LifeStyle Музыка
Источник: Lifestyle
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