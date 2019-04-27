Супергеройское пара: Кайли Дженнер поделилась яркими снимками со своим любимым

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Кайли Дженнер со своим любимым Трэвисом Скоттом
Кайли Дженнер со своим любимым Трэвисом Скоттом / Instagram / @kyliejenner

Несмотря на то, что знаменитое семейство Кардашян-Дженнер умеет задавать тенденции моды, они также умело подхватывают уже популярные тренды. Так, на днях 21-летняя Кайли Дженнер организовала вечеринку-сюрприз для своего любимого в стиле популярного фильма от Marvel.

Звездные семейства Кардашян-Дженнер славятся своими роскошными вечеринками на весь мир. Зимой Ким Кардашян устроила празднование Рождества, которое обошлось ей в 1,5 миллиона долларов, а через месяц гуляния в стиле "Алисы в стране чудес" по случаю дня рождения дочери Чикаго. Самая молодая миллиардерша планеты Кайли Дженнер решила не отставать от сестры и устроила тематическую вечеринку для своего любимого.

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Звезда опубликовала новые фото на своей странице в Instagram. Она организовала преждевременное празднование по случаю дня рождения своего бойфренда Трэвиса Скотта, которому 30 апреля исполнится 28 лет.

На вечеринку в стиле одного из самых популярных фильмов современности Кайли прибыла костюме Капитана Марвел, а ее избранник превратился в Железного Человека. Вместе с ними была их 1-летняя дочь Сторми, для которой также подобрали праздничный костюм. Звездная пара устроила себе фотосессии рядом с красной спортивной машиной, на фоне дома.

Кайлі Дженнер з донькою
Кайли Дженнер с Трэвисом Скоттом и их дочерью Сторми / Instagram / @kyliejenner

Кайлі Дженнер
Кайли Дженнер с Трэвисом Скоттом / Instagram / @kyliejenner


 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Кайли Дженнер
Источник: LifeStyle 24
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