Супермодель Белла Хадид переживает потерю близкого человека

Бабушка супермоделей Беллы и Джиджи Хадид, 78-летняя Анс ван ден Херика умерла после длительной борьбы с раком.

О потере семья Хадид сообщила на своих страницах в Instagram. Мама Беллы и Джиджи Иоланда Хадид опубликовала архивные черно-белые фото своей матери и адресовала женщине подписи.

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Покойся с миром, моя прекрасная мама, я буду чтить тебя до конца моих дней... Пока мы не встретимся снова, я люблю тебя,

– добавила в подписи Иоланда.

О смерти бабушки написала и Белла Хадид, которая также показала совместные снимки.

"Я так благодарна за основу, которую она построила, и за то, что родила моего лучшего друга и всю мою жизнь – Иоланду Хадид. Она так много научила меня силе, юмору, грации, отношениям, любви", – отметила в подписи Белла.

Фото с бабушкой опубликовала и другая супермодель Джиджи Хадид, которая отметила, что женщина боролась с заболеванием шесть раз в течение жизни.