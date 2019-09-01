Супермодель Белла Хадид переживает потерю близкого человека

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Белла Хадид и бабушка
Белла Хадид и бабушка / Instagram / @bellahadid

Бабушка супермоделей Беллы и Джиджи Хадид, 78-летняя Анс ван ден Херика умерла после длительной борьбы с раком.

О потере семья Хадид сообщила на своих страницах в Instagram. Мама Беллы и Джиджи Иоланда Хадид опубликовала архивные черно-белые фото своей матери и адресовала женщине подписи.

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Покойся с миром, моя прекрасная мама, я буду чтить тебя до конца моих дней... Пока мы не встретимся снова, я люблю тебя,
– добавила в подписи Иоланда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений YOLANDA (@yolanda.hadid)

 

О смерти бабушки написала и Белла Хадид, которая также показала совместные снимки.

"Я так благодарна за основу, которую она построила, и за то, что родила моего лучшего друга и всю мою жизнь – Иоланду Хадид. Она так много научила меня  силе, юмору, грации, отношениям, любви", – отметила в подписи Белла.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений (@bellahadid)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений (@bellahadid)

 

Фото с бабушкой опубликовала и другая супермодель Джиджи Хадид, которая отметила, что женщина боролась с заболеванием шесть раз в течение жизни.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 

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Теги: LifeStyle Потери Джиджи Хадид Белла Хадид
Источник: LifeStyle 24
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