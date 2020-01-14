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Супермодель Джиджи Хадид станет присяжной на суде Харви Вайнштейна

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Джиджи Хадид / Instagram / @gigihadid

"Ангел" Victoria's Secret в понедельник, 13 января, встретилась с председательствующим судьей в Нью-Йорке. Предполагают, что звезда станет присяжной в деле бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна, которому грозит пожизненное заключение.

6 января состоялось первое судебное заседание в году по делу продюсера в суде Нью-Йорка. Нынешний судебный процесс касается только двух случаев: изнасилования и принуждения к оральному сексу, которые произошли в 2006 и 2013 годах. Как сообщает американское издание E! News, знаменитая Джиджи Хадид причастна к судебному процессу.

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Недавно на личной странице в Инстаграме модель поделилась этой новостью. Девушка опубликовала повестку в суд Нью-Йорка, который она посетила вчера, 13 января.

На этой неделе мечта осуществилась. Мне поручают обязанности присяжного в суде. Не понимаю, почему это меня так шокировало,
– прокомментировала звезда ранее.

джіджі хадід
Модель Джиджи Хадид / Instagram / @gigihadid

Судья Джеймс Берк опросил 120 претендентов на роль присяжных в деле Харви Вайнштейна, среди которых оказалась и известная модель. Джиджи Хадид сообщила, что она действительно лично знакома со скандальным продюсером и одной из жертв, которая обвинила его в сексуальных домогательствах, голливудской актрисой Сальмой Хайек. Однако знаменитость заверила, что она способна беспристрастно оперировать фактами.

Представители суда в Нью-Йорке сообщили, что определенные потенциальные претенденты на роль присяжных в суде были лишены возможности дальнейшего участия в отборе, ведь нарушили тайну и начали обсуждение дела Харви Вайнштейна на страницах социальных сетей.

Возможно, именно поэтому Джиджи Хадид не решилась подтвердить или опровергнуть слухи о своей причастности к судебному процессу над голливудским продюсером.

Что известно о деле Харви Вайнштейна?Напомним, более 80 женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Среди них такие известные голливудские актрисы, как Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Эшли Джадд и Ума Турман. Однако одному из самых влиятельных продюсеров Голливуда раньше удавалось избежать наказания за сексуальные преступления. Он откупился от своих жертв. Более чем 30 женщин, страдавших от домогательств Вайнштейна, разделят между собой 25 миллионов долларов. Об этом стало известно в декабре прошлого года.

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Джиджи Хадид Секс-скандал Харви Вайнштейн
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