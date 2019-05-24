Супермодель Изабель Гулар ошеломила "голым" платьем за 20 тысяч долларов: фото

Бразильская супермодель Изабель Гулар поразила всех участников Каннского кинофестиваля. На одном из мероприятий она предстала перед камерами в соблазнительном "голом" платье.

Одна из самых известных "ангелов" Victoria's Secret Изабель Гулар не пропустила знаковое событие в мире шоу-бизнеса – ежегодный Каннский кинофестиваль. Она приехала во Францию, где успела покрасоваться перед фотографами в роскошном и несколько пикантном платье.

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Для публичного выхода супермодель выбрала не премьеру одного из фильмов, а благотворительную вечеринку amfAR Gala Cannes. Светское мероприятие посетили немало голливудских звезд, которые примеряли эффектные наряды. Однако Гулар сумела их затмить своим необычным платьем.

"Ангел" Victoria's Secret засветилась в наряде из коллекции Julien Macdonald. 34-летняя Изабель Гулар показала свою роскошную фигуру в приталенном "голом" платье, через которое было видно крошечные бикини и отсутствие бюстгальтера. Платье состояло из расшитой бисером тонкой сетки и открытой зоны декольте.

Но не только обольстительный наряд привлек внимание СМИ, но и его стоимость. Согласно рекламе бренда Julien Macdonald, одежда обошлась супермодели по меньшей мере в 20 тысяч долларов.



Изабель Гулар в Каннах / Instagram / @julienmacdonald



Модель Изабель Гулар / Getty Images

Это не первый раз, когда Гулар примеряет наряд от дизайнера Julien Macdonald. На одну из вечеринок в Каннах она пришла в черном платье, которое обнажало стройные ноги манекенщицы и ее талию.