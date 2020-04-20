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Супермодель Изабель Гулар похвасталась обнаженными ягодицами: слишком горячо

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Изабель Гулар похвасталась обнаженными ягодицами / Instagram / @izabelgoulart

Бразильская модель способна выглядеть эффектно не только на мировых подиумах, но и во время изоляции. 35-летняя Изабель Гулар взбудоражила воображение фолловеров эротичным фото, на котором показала свои подтянутые ягодицы. Таким формам могут позавидовать даже титулованные красавицы.

Супермодель проводит карантин в собственном доме в единении с природой. Изабель Гулар наслаждается солнечными лучами и обеспечивает себе идеальный загар благодаря откровенным купальники, которые едва прикрывают пикантные части ее тела.

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В инстаграм-профиле модель показала фото, которым раз и навсегда дала понять поклонникам, что возраст не помешает ей выглядеть потрясающе. Изабель Гулар позировала вблизи дома, обернувшись спиной к фотографу. Звезда надела черное бикини на завязках, на которое решится далеко не каждая манекенщица.

Благодаря удачной позе фоловери смогли оценить стройность супермодели. От ее аппетитных подтянутых ягодиц и тонкой линии талии просто невозможно отвести глаз. Изабель Гулар, которая посвящает время боксу, силовым тренировкам и гимнастике, в который раз очаровала хрупкостью своих форм и взбудоражила воображение поклонников.

 

Автор: Надежда Биленко
Теги: Эротика Новости LifeStyle LifeStyle
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