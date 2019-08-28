Супермодель Изабель Гулар прогулялась по Парижу в фуражке от украинского дизайнера: фотофакт

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Изабель Гулар
Изабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart

Известная бразильская супермодель Гулар, более известная как "ангел" Victoria's Secret, обнародовала снимки с прогулки по столице моды в головном уборе от знаменитого украинского бренда Ruslan Baginskiy.

Почти все лето 34-летняя Изабель Гулар очаровывала снимками с отдыха в разных уголках мира, публикуя их на своей странице в Instagram, а за несколько дней до осени показала своим фанатам идеальный легкий look.

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Звезда подиумов прокомментировала серию фотографий словами "Лето в Париже". Она была одета в белую длинную рубашку свободного покроя и широкие шорты в тон, которые очень популярны этим летом. Однако первое, что заметили украинцы, это ее головной убор. На голове Гулар красовалась фуражку песочного цвета с инициалами известного украинского дизайнера Руслана Багинского.

Стоит добавить, что бразильская супермодель не первая из знаменитостей, кто примеряет его творения. В списке владельцев головных уборов от Ruslan Baginskiy также Белла и Джиджи Хадид, Тейлор Свифт, Мадонна, Ирина Шейк и многие другие.

Ізабель Гулар
Изабель Гулар в фуражке от Руслана Багинского / Instagram / @izabelgoulart

Ізабель Гулар
Изабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart

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Теги: Victoria's Secret Новости LifeStyle LifeStyle Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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