Супермодель Изабель Гулар расстегнула пижаму, прикрыв грудь: соблазнительное фото

Бразильская супермодель и одна из известных "ангелов" Victoria's Secret проводит карантин в Париже, отдыхает и устраивает изнурительные тренировки на собственном балконе. Изабель Гулар показала, что наслаждается утренним воздухом в нежной пижамке, которую расстегнула, обнажив тело.

Форме 35-летней Изабель Гулар могут позавидовать даже самые успешные модели современности, ведь она никогда не прекращает работу над своим безупречным телом. Однако в инстаграм-профиле она решила показать не только физические нагрузки, но и то, как отдыхает дома. Локациям для утренних нежностей в постели, знаменитость предпочла балкон с видом на ухоженные домики с цветами.

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Фото, которое опубликовала Изабель Гулар, больше похоже на мечту каждой девушки или же на идеальную картинку из интернета, чем на карантинные будни. На собственном балконе модель расстелила белоснежные одеяла, а вместо изысканного наряда выбрала светлую пижаму в полоску, которая состояла из шелковой рубашки и коротких шортиков. Звезда решила расстегнуть верх одежды, чтобы позагорать под теплым лучом солнца.

Даже такая незначительная пикантность позволила удостовериться, что она добросовестно совершенствует и без того роскошную фигуру. Изабель Гулар протянула ноги на перила, сделав акцент на их стройности и умопомрачительной длине.