Супермодель Кейт Аптон родила первенца: первое фото новорожденной

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Кейт Аптон и Джастин Верлендер стали родителями
Кейт Аптон и Джастин Верлендер стали родителями / ABC News

Одна из самых привлекательных американских моделей Кейт Аптон впервые стала мамой. 35-летняя знаменитость родила дочку.

Кейт Аптон и ее муж, бейсболист Джастин Верлендер, впервые стали родителями. Об этом знаменитости рассказали на своих страницах в Instagram. Модель родила очаровательную дочку 7 ноября. Девочку назвали Женевьевой.

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Новоиспеченная звездная мама решила пока не показывать лицо малышки, опубликовав фото, на котором видно носик и маленькую ручку ребенка.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kate Upton (@kateupton)

 

А вот бейсболист Джастин Верлендер опубликовал трогательное сообщение, к которому прикрепил фото руки новорожденной девочки, которую держат он и Кейт Аптон.

Добро пожаловать в этот мир, Женевьева Аптон Верлендер. Ты украла мое сердце в первую же секунду, как я тебя увидел,
– написал Джастин Верлендер.

 

К слову, о беременности Кейт Аптон пара рассказала в середине июля. Случилось это через месяц после того, как мужской журнал Maxim традиционно опубликовал рейтинг самых сексуальных женщин планеты, который возглавила модель.

Теги: LifeStyle Мода Звездные мамы
Источник: 24 Канал
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