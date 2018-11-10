Супермодель Кейт Аптон родила первенца: первое фото новорожденной

Одна из самых привлекательных американских моделей Кейт Аптон впервые стала мамой. 35-летняя знаменитость родила дочку.

Кейт Аптон и ее муж, бейсболист Джастин Верлендер, впервые стали родителями. Об этом знаменитости рассказали на своих страницах в Instagram. Модель родила очаровательную дочку 7 ноября. Девочку назвали Женевьевой.

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Новоиспеченная звездная мама решила пока не показывать лицо малышки, опубликовав фото, на котором видно носик и маленькую ручку ребенка.

А вот бейсболист Джастин Верлендер опубликовал трогательное сообщение, к которому прикрепил фото руки новорожденной девочки, которую держат он и Кейт Аптон.

Добро пожаловать в этот мир, Женевьева Аптон Верлендер. Ты украла мое сердце в первую же секунду, как я тебя увидел,

– написал Джастин Верлендер.

К слову, о беременности Кейт Аптон пара рассказала в середине июля. Случилось это через месяц после того, как мужской журнал Maxim традиционно опубликовал рейтинг самых сексуальных женщин планеты, который возглавила модель.