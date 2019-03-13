Супермодель Коко Роша научила дочь позировать перед камерой: забавные фото

17 Читати новину українською
Коко Роша с дочерью Айони Джеймс Конран
Коко Роша с дочерью Айони Джеймс Конран / Instagram / @cocorocha

Знаменитая канадская модель Коко Роша, которая с мужем Джеймсом Конраном воспитывает двоих детей, умилила поклонников в сети совместными снимками со своей дочерью Айони.

Новые снимки Коко Роша опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте также: Улыбка, как у ребенка: Тина Кароль снялась в чувственной фотосессии

Так, звездная мама с дочкой примерили одежду из коллекции бренда Jean Paul Gaultier. Как известно, супермодель славится своим искусством позирования на фотосъемках – Роша может показать множество удачных поз на фото. Так, за 30 секунд знаменитость может выдать около 50 идеальных и разных кадров.

На фото 3-летняя Айони пытается повторить позы своей мамы и выглядит при этом очень милой.

Коко Роша з дочкою Айоні Джеймс Конран
Коко Роша с дочерью Айони Джеймс Конран / Instagram / @cocorocha


Коко Роша з дочкою Айоні Джеймс Конран
Коко Роша с дочерью Айони Джеймс Конран / Instagram / @cocorocha

Коко Роша з дочкою Айоні Джеймс Конран
Коко Роша с дочерью Айони Джеймс Конран / Instagram / @cocorocha

blog_ava
7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной
сегодня
2451
Теги: LifeStyle Мода Дети и несовершеннолетние Звездные мамы
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной
сегодня 13:13 7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной
2451
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес: история любви знаменитой пары
12 марта 12:31 Дженнифер Лопес и Алекс Родригес: история любви знаменитой пары
231
Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Украине
12 марта 11:50 Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Украине
1176
Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
11 марта 18:00 Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
1036
Что посмотреть в марте: 6 самых лучших кинопремьер
11 марта 14:00 Что посмотреть в марте: 6 самых лучших кинопремьер
Уляна Корицька 1120
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук