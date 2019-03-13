Супермодель Коко Роша научила дочь позировать перед камерой: забавные фото
Знаменитая канадская модель Коко Роша, которая с мужем Джеймсом Конраном воспитывает двоих детей, умилила поклонников в сети совместными снимками со своей дочерью Айони.
Новые снимки Коко Роша опубликовала на своей странице в Instagram.
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Так, звездная мама с дочкой примерили одежду из коллекции бренда Jean Paul Gaultier. Как известно, супермодель славится своим искусством позирования на фотосъемках – Роша может показать множество удачных поз на фото. Так, за 30 секунд знаменитость может выдать около 50 идеальных и разных кадров.
На фото 3-летняя Айони пытается повторить позы своей мамы и выглядит при этом очень милой.
Коко Роша с дочерью Айони Джеймс Конран / Instagram / @cocorocha
Коко Роша с дочерью Айони Джеймс Конран / Instagram / @cocorocha
Коко Роша с дочерью Айони Джеймс Конран / Instagram / @cocorocha