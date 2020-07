Супружеская чета Бекхемов празднует 21 годовщину брака: фантастические поздравления

Одна из самых образцовых звездных пар празднует годовщину брака. 21 год назад дизайнер Виктория Бекхэм вышла замуж за футболиста Дэвида Бекхэма. По случаю опаловой свадьбы супруги вспомнили, какой была их семейная жизнь, и чувственно поздравили друг друга.

Звездам удалось построить не только успешную карьеру, но и крепкий брак. Пара воспитывает четверых детей – 21-летнего Бруклина, 17-летнего Ромео, 15-летнего Круза и 8-летнюю Харпер. Дизайнер Виктория Бекхэм ранее признавалась, что секрет их союза именно в потомках, ведь каждый из них любит свою многодетную семью.

Сегодня, 4 июля, чета Бекхэмов празднует 21 годовщину счастливого брака. В знаковый день Виктория и Дэвид не могли оставить друг друга без публичных поздравлений, которые опубликовали в инстаграм-профилях.

Как Виктория Бекхэм поздравила мужа?

Певица и модельер решила не прибегать к развесистым признаниям в любви. Она показала видео, на котором собрала самые яркие моменты семейной жизни: от свадебной церемонии до совместных кадров в изоляции. За 21 год звезды кардинально меняли прически, цвета волос, стили, имидж и даже карьеры, однако неизменными оставались любовь, поддержка и чувства, которые они откровенно демонстрировали на красных дорожках и под прицелом папарацци.

"С юбилеем. Я не могу поверить, что прошел 21 год, как мы сказали "да". Четверо детей, четыре собаки, столько смеха, и я люблю тебя сильнее каждый день", – трогательно написала Виктория Бекхэм.

Как Дэвид Бекхэм поздравил жену?

Футболист также решил показать 21 год супружеской жизни в коротком видео. Под песню легендарной группы Spice Girls, участницей которой была Виктория Бекхэм, он собрал фото и видео из семейного архива. На большинстве кадров супруги были рядом с детьми, что в очередной раз доказало важнейшую роль сыновей и дочери в их семейной жизни.

Кроме того, Дэвид Бекхэм признался, что влюбился в жену с первого взгляда. Певицу он впервые увидел в клипе группы Spice Girls на песню Say You'll Be There, которую выбрал для поздравительного видео. Она была одета в кожаный лакированный комбинезон с откровенным декольте и дерзкой прической.

"Мне нравится та в костюме черной кошечки", – выпалил футболист 23 года назад. "Кто бы мог подумать, что спустя столько лет мы будем праздновать 21 год бракосочетания и иметь 4 красивых и совершенных детей", – написал мужчина.