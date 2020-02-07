Супружество звезды сериала "Сумерки" Келлана Латса потеряло ребенка: чувственное признание пары

В конце ноября пара громко заявила, что ждет рождения первенца. В течение шести месяцев беременности жена известного актера Бриттани Латс на страницах социальных сетей активно делилась тем, как протекает ее беременность. Влюбленные решили быть откровенными с поклонниками и признались, что им не удалось сохранить жизнь ребенка.

Американский актер, сыгравший вампира Эмметта Каллена в драматическом фильме "Сумерки", о беременности жены сообщил в День благодарения. Пара не скрывала своего счастья от будущего родительства. Однако на днях, на личных страницах в инстаграме, Келлан и Бриттани Латс разместили щемящие сообщения, признавшись, что на шестом месяце беременности они потеряли долгожданную дочь.

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Судя по всему, медикам едва удалось сохранить жизнь Бриттани, ведь она публично поблагодарила врачей и доноров крови. Безусловно, наибольшую поддержку она ощущала от своего любящего мужа, который поддержал жену в такое трудное для семьи время.

В эти дни были наиболее неистовые эмоции, которые я когда-либо испытывал. Но я благодарен за те счастливые шесть месяцев, что у нас с Бриттани были. В жизни мы не всегда получаем ответы на все вопросы, но должны продолжать верить в лучшее. Бог все расставит на свои места. Я люблю тебя, Бриттани. Спасибо всем за всю вашу любовь, уважение в это непростое время, понимание ситуации и поддержку,

– написал Келлан Латс.

Сама же Бриттани заверила, что для нее было огромной честью и удовольствием быть мамой дочки последние шесть месяцев: "Я не знаю, почему это произошло, но я успокаиваю себя тем, что ты никогда не почувствуешь боли, а твое сердце никто никогда не разобьет. Ты сейчас в руках Иисуса, и однажды мы встретимся с тобой по-настоящему – на небесах".