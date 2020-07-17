На прошлой неделе знаменитый красавец Бруклин Бекхэм обручился со своей любимой, актрисой Николой Пельтц. Пара планирует две свадьбы в следующем году, а родители молодоженов уже готовят роскошные подарки. Звездные супруги Виктории и Дэвида Бекхэмов подарят молодоженам собственный дом в Лондоне.

После 10 месяцев страстного романа 21-летний Бруклин Бекхэм сделал 25-летней возлюбленной Николе Пельтц предложение. Несмотря на то, что свадебные церемонии пары запланированы на следующий год, их бракосочетание – одно из самых обсуждаемых событий в западной прессе уже сейчас. Издание The Sun даже успело рассекретить свадебный подарок для будущей семьи, который готовят Виктория и Дэвид Бекхэмы.

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Если две свадьбы во Флориде и Великобритании стремится оплатить отец-миллиардер невесты Николы Пельтц, то звездные родители Бруклина Бекхэма также не скупятся на подарок для старшего сына. Инсайдеры уверяют, что модельер Виктория Бекхэм и футболист Дэвид Бекхэм уже подбирают семейное гнездышко для влюбленных в Лондоне. Пара хочет жить в восточной части британской столицы.

"Хотя они проведут много времени в Америке, Бруклин хочет жилье в Лондоне", – заявили источники.

Стоит отметить, что жениться влюбленные Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц будут с размахом, поскольку предполагают, что богатый отец невесты потратит на два громких торжества около 4 миллионов фунтов – более 130 тысяч гривен. Напомним, что пара также заключит брачный договор, ведь миллиардер Нельсон Пельтц оставит восьмую часть своего состояния дочери, что обеспечит новой семье безбедное будущее.