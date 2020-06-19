Более двух лет назад королевский наследник женился Меган Маркл. Однако еще накануне громкой свадьбы будущий союз с актрисой стал причиной конфликта принца Гарри Елизаветой II. Ее Величество настаивала на заключении брачного контракта, однако внук королевы отказался его подписывать.

Напряженные отношения актрисы Меган Маркл с королевской семьей мужа неоднократно становились поводом для обсуждения в прессе. Однако, как передает издание Paris Match, даже подготовка к свадьбе не обошлась без конфликта. Биограф принца Гарри Анжела Левин в документальном фильме "Гарри и Меган: уволены" (Harry et Meghan, les affranchis) объявила, что внук королевы категорически отказался от заключения брачного контракта несмотря на настойчивость Елизаветы II.

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В прессе об этом инциденте заговорили впервые. Ее Величество стремилась сберечь состояние принца Гарри в случае развода с новоиспеченной женой Меган Маркл. Стоит отметить, что его сосотояние оценивают в 25 миллионов евро – более 750 миллионов гривен, в то время как избранницы принадлежало 5 миллионов евро – 150 миллионов гривен.

Брачный контракт, на котором настаивала королева Елизавета II, предусматривал, что в случае развода Меган Маркл получит только заранее определенную сумму. Однако такое предложение не на шутку возмутило принца Гарри, который отметил, что планирует прожить в браке с первой женой всю жизнь. Кроме того, по его мнению, брачный контракт – оскорбление для Меган.

Стоит также отметить, что, по словам Анжелы Левин, Гарри довольно осторожно ознакомил свою избранницу с королевским протоколом, чтобы не шокировать ее. Однако сама Меган сразу проявила свой характер и призналась, что не будет идти на компромиссы с королевской семьей.