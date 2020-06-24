Известный украинский телеведущий Никита Добрынин и его избранница с проекта "Холостяк" Даша Квитковой зарегистрировали свои отношения в ЗАГСе 20 мая. Теперь пара готовится к шумному празднованию, которое запланировано на 12 августа. Влюбленные поделились интересными деталями праздника.

Деталями особого дня Никита и Даша поделились с журналистами издания "Сегодня. Lifestyle". Они рассказали, какие звездные гости будут присутствовать на свадьбе, где оно будет происходить и во сколько обойдется в условиях пандемии коронавируса.

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Какие звезды выступят на свадьбе Квитковой и Добрынина?

Жених и невеста пригласили на праздник известную украинскую группу KAZKA. Также они планируют выступление Ирины Билык. Пока с артистами идут переговоры.

"С Ириной Билык у нас отдельная история. Она смотрела проект "Холостяк", мы были заочно знакомы. Позже увиделись в заведении, дружили в фейсбуке. Однажды она мне написала, сказала, что знает о нашей свадьбе и обязательно сделает подарок – исполнит песню. Было очень приятно, поскольку Ирина Билык нам очень симпатична и для нас это честь", – рассказал Добрынин.

Где будет празднование?

Даша призналась, что свадьба состоится на крыше, с видом на Киев. Среди декораций будет большое количество лампочек и огоньков. Такой декор будет отвечать лозунгу праздника "Любовь среди огней большого города".

На свадьбу приглашены 68 ​​человек – это только родственники и друзья. Мероприятие будет сопровождать музыкальная группа, будет зажигательный ведущий, церемониймейстер, которая должна растрогать всех до слез, когда мы будем говорить друг другу клятвы,

– рассказала Квиткова.

Сколько будет стоить свадьба?

Влюбленные готовы потратить на праздник несколько десятков тысяч долларов. От первых этапов приготовления Никита и Даша рассчитывали только на собственные средства, чтобы не брать кредит или деньги у родителей. Пара стремится организовать свадьбу, которая может позволить себе, без помощи близких.

Где проведут медовый месяц?

Даша призналась, что хотела сделать сюрприз любимому и купила билеты в Нью-Йорк. Однако из-за пандемии коронавируса в мире поездка не состоится. Пока новоиспеченные супруги не знают, куда отправятся в свадебное путешествие.