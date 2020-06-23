Свадьба звезды "Варьяты-шоу" Владимира Жогло привлекла внимание всех украинцев. Юморист женился на любимой девушке Ирине несмотря на карантин. Сейчас же в сети появились новые фото со звездной свадьбы, которые успели покорить нежностью.

Свадебные фото Владимира и Ирины Жогло

О праздновании свадьбы юмориста Владимира Жогло стало известно 17 июня, когда знаменитый украинец опубликовал первые фото. По его словам, церемония прошла на Львовщине, а он обменялся обетами с любимой девушкой Ириной в кругу ближайших друзей и родственников.

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К алтарю шоумен пошел в классическом синем костюме и белой вышиванке. В то же время невеста Ирина, которая находится на последних месяцах беременности, красовалась в белоснежном платье свободного кроя и туфлях на каблуках. Образ красавица дополнила волнистыми волосами и венком из живых цветов.

По традиции, после венчания супруги приняли участие в стильной фотосессии. Со своими свидетелями Владимир и Ирина Жогло позировали на улицах Львова. Эффектные кадры новоиспеченная жена звезды "Варьяты-шоу" опубликовала в сети.

Новые фото со свадьбы Владимира Жогло​ / Фото Facebook / @ІринаЖогло

Что известно об отношениях Владимира Жогло

Впервые о романе Владимира и Ирины Жогло стало известно накануне Дня влюбленных. После выступления "Варьяты-шоу" во Львове юморист сделал предложение любимой. Девушка ответила согласием и с тех пор планировала свадьбу.

Карантин из-за пандемии коронавируса заставил пару внести коррективы в свои планы. Владимир Жогло сначала расписался с Ириной в львовском ЗАГСе. Впоследствии супруги отпраздновали свадьбу в кругу ближайших родственников и друзей. Из-за карантина коллеги Жогло из "Варьяты-шоу" вынуждены были поздравлять его дистанционно.

Это была свадьба закрытого типа, в семейном кругу. Не было ничего на широкую ногу или лакшери. Все очень сдержанно, четко, с сохранением социальной дистанции. Сначала прошло венчание, а потом небольшое семейное застолье,

– рассказал Владимир Жогло "Новому каналу".

Сейчас новоиспеченные супруги ожидают появления ребенка. И если Владимир Жогло воздерживается от публикации новых фото с женой, то Ирина с удовольствием делится с поклонниками мужа и своими друзьями нежными семейными кадрами.



Свадьба Владимира и Ирины Жогло / Facebook / @ІринаЖогло