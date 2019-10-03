Свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин стоила 1,3 миллиона долларов: подробные расходы звезд

На днях в Южной Каролине отпраздновали пышную свадьбу известный поп-певец Джастин Бибер и популярная модель Хейли Болдуин. Зная почти все подробности, одному из иностранных изданий удалось посчитать, сколько денег из своего кармана выбросили новоиспеченные супруги.

Джастин Бибер и Хейли Болдуин поженились в понедельник, 30 сентября. Пышное празднование приобрело такой же резонанс, как официальный брак, который они заключили еще в 2018 году. Фанатов звезд и представителей СМИ изрядно интересовало, какую сумму знаменитости выбросили из семейного бюджета для организации такого помпезного праздника. Подробными подсчетам расходов занялось иностранное издание The Daily Mail.

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На сайте таблоида, появились фото с пятизвездочного отеля, где Джастин Бибер и Хейли Болдуин собрали много звездных гостей, а также церкви, где они дали обещания друг другу перед Богом.

Да, общая сумма расходов молодоженов составляет 1,3 миллиона долларов, из которых 900 тысяч долларов ушло на декорации локаций. В эту сумму входило цветочное оформление арок и помещений, за которое агентство попросило 300 тысяч долларов, а также аренда столов и стульев, зеркала, букет невесты, а также звуковое оборудование, в общем стоило 600 тысяч долларов.

Конечно, таким масштабным действом должен был кто-то заниматься, поэтому звезды решили доверить организацию своего праздника event-менеджеру Миндси Вайс. Журналисты издания The Daily Mail подсчитали, что только планирование свадьбы обошлось Биберам в 200 тысяч долларов.

Поскольку празднование происходило в пятизвездочном отеле Montage Palmetto Bluff, в ночь после свадьбы молодожены поселили там всех своих гостей. Такое удовольствие обошлось им в 114 тысяч долларов.

Также значительную часть расходов занял транспорт, а именно перелеты на частных самолетах, аренда катеров, автобусы и лимузин. Все это вместе стоило 135 тысяч долларов.

Аренда известного отеля и фуршет обошлись звездам в 45 тысяч долларов. В эту сумму входила еда и элитные напитки, в частности, шампанское Moet & Chandon. Что интересно, за свои свадебные наряды молодоженам пришлось заплатить 124 тысячи долларов.



Шампанское на свадьбе Джастина и Хейли Бибер

Фото: The Daily Mail