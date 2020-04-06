Свадьба Джастина Бибера стала неожиданностью даже для друзей пары: признание Кендалл Дженнер

Звездная пара, Джастин Бибер и Хейли Болдуин, поженились в конце сентября в прошлом году. Однако их союз и до сих пор остается одним из самых обсуждаемых в Голливуде. Так, подруга модели Кендалл Дженнер призналась, что бракосочетание влюбленных шокировало ее.

26-летний поп певец вместе с женой Хейли самоизолировался в роскошном доме в Канаде. Во время карантина супруги решили запустить инстаграм-шоу Live With Biebs, во время которого публично общаются со своими именитыми друзьями. Гостьей одного из эфиров стала модель Кендалл Дженнер, которая также решилась на изоляцию в Лос-Анджелесе.

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Манекенщицы вспомнили, что их крепкая дружба завязалась благодаря совместной карьере, а Кендалл была частой гостьей в доме Болдуинов в Нью-Йорке. Несмотря на настоящую дружбу модель призналась, что свадьба подруги стала для нее неожиданностью.

Кендалл Дженнер откровенно ответила на вопрос Джастина Бибера о том, считала ли она их с Хейли роман чем-то серьезным: "Если честно, то нет. Я надеялась на это, потому что Хейли – моя лучшая подруга, а вообще я была очень рада за вас обоих".

Стоит напомнить, что влюбленные сыграли громкую свадьбу 30 сентября 2019 года в штате Южная Каролина после того, как заключили официальный брак в 2018 году. Роскошное празднование обошлось паре в более 1 миллиона долларов, а среди гостей торжества были самые знаменитые голливудские звезды.