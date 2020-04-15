Свадьба Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса состоится сразу после карантина, – СМИ
Долгожданная свадьба знаменитой американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес и бизнесмена Алекса Родригеса таки состоится после карантина. Церемония пройдет в Италии, поскольку именно там звездная пара планировала все действо.
Ранее сообщалось, что бракосочетание одной из самых красивых пар Голливуда переносится из-за пандемии коронавируса. В одном из недавних интервью Джей Ло заявляла именно об этом. Но сейчас издание The Sun со ссылкой на инсайдера пишет, что свадебная церемония будет после окончания карантина.
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Близкий к влюбленным источник сообщает, что торжество состоится в Италии, ведь там все было договорено и даже оплачено, но из-за пандемии COVID-19 событие пришлось отложить.
Все было запланировано и оплачено. Очевидно, им пришлось отложить торжество из-за коронавируса, но Джей Ло хочет устроить свадьбу вскоре после того, как все вернется на свои места. Она стремится, чтобы на церемонии присутствовали только члены семьи и ближайшие друзья,
– говорится в заявлении.
Сама же Дженнифер Лопес говорила, что они с Алексом станут мужем и женой, однако неизвестно, когда именно. По словам артистки, им придется подождать несколько месяцев и подумать, что делать с церемонией. Она даже не представляет, в какой день может быть действо.
Отметим, по состоянию на 15 апреля в мире подтвердили 2 034 438 больных COVID-19 и 129 929 смертей от недуга. Удалось выздороветь 495 778 людям. Сейчас очень важным является соблюдение карантина и изоляции.
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