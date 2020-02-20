Свадьба Никиты Добрынина и Даши Квитковой: все, что известно о празднике звезд "Холостяка 9"

Одна из самых ожидаемых церемоний бракосочетания состоится уже в этом году! Известный телеведущий Никита Добрынин, который стал главным героем 9 сезона проекта "Холостяк" и нашел свою любовь, сыграет свадьбу с Дарьей Квитковой. Все, что известно о свадьбе влюбленной пары – читайте в нашем материале.

Никита Добрынин и Дарья Квиткова в начале 2020 года отправилась на романтический отдых на остров Бали. Там и состоялось неожиданное предложение женитьбы от телеведущего. Хотя Дарья и признавалась, что в ближайшее время ожидала этого, но все же не знала, когда это может случиться. Как видим, история счастливой любви после проекта "Холостяк" успешно продолжилась и уже в этом году они станут первыми, кто женился после шоу.

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Дата и место проведения свадьбы

Сначала Дарья Квиткова в социальной сети Instagram сообщала, что свадьба, скорее всего, состоится в сентябре, но тогда еще с датой она и Никита не определились. Также влюбленные планировали устроить свадьбу в Италии, поскольку им двоим очень нравится эта страна. Свадьба должна быть "не пышной", только для круга семьи и друзей.

Мы очень не хотим пышную свадьбу. Мы хотим, чтобы это было только для родных и близких друзей. Без лишнего пафоса ... По бюджету тоже все правильно. Мы мыслим рационально ... Безумно хотим свадьбу в Италии,

– рассказывала недавно невеста Добрынина.

Впоследствии блогерша рассказала, что дата и место свадьбы пришлось кардинально изменить из-за их родных. Дело в том, что дедушке и бабушке невест трудно из-за состояния здоровья преодолевать большие расстояния, поэтому было решено сделать свадьбу в Киеве. Что касается даты, то событие "передвинулось" с сентября на май, а точнее – на субботу 23 мая.

В частности, звезда сети Instagram поделилась с поклонниками контактами подрядчиков, которых она с Никитой заказала на свою свадьбу.



Дарья Квиткова поделилась первыми деталями свадьбы / Instagram-Stories / @kvittkova

Свадебное платье

После возвращения с Бали счастливая невеста прошлась по свадебным салонам, чтобы выбрать желанное платье. Девушка признавалась, что сразу же после признания ей написали около двадцати свадебных салонов, которые "готовы предоставить, подарить или сшить ее платье мечты". До предложения Никиты она никогда не обращала внимание на пышные платья, но после первых примерок ей запали в душу как приталенные образцы, так и пышные.

Сначала Дарье особенно нравились свадебные платья бренда Berta, а вдохновение для свадебного образа она искала в социальной сети Pinterest. Впрочем, недавно Квиткова призналась, что уже выбрала два свадебных платья для самого важного дня в ее жизни, а также платье для подруг невесты. Недавно в выбранном салоне она уже примерила несколько платьев.

Свадебное путешествие

По словам Дарьи Квитковой, свадебное путешествие пара планировала провести в Италии – месте, где у них должна была быть свадьба. Но все кардинально изменилось, поскольку им выдали визу на 10 лет в США. Поэтому Никита и Дарья в свои "медовые недели" отправятся за океан.

Мы думали, что свадебное путешествие мы проведем в Италии, но я не сдержалась. Италия – близко, и туда мы сможем улететь в любой момент. Но другое дело Нью-Йорк, и сегодня я купила туда билета на 2 недели, с мыслями о том, что мы успеем заглянуть и в Лос-Анджелес,

– призналась счастливая невеста.