Свадьба Потапа и Насти Каменских: онлайн-трансляция из ресторана
В четверг, 23 мая, рэпер Потап и певица Настя Каменских официально поженились. На церемонию звездная пара прозвала близких друзей и родственников, и поделилась онлайн-трансляцией с торжественного мероприятия.
Певица Оля Полякова анонсировала в Instagram, что начнет трансляцию со свадьбы звездных друзей в 18:00. Обещание артистка исполнила, поэтому в сети появилось видео из ресторана, где празднуют свадьбу Потап и Настя Каменских.
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Смотрите онлайн-трансляцию со свадьбы Потапа и Насти Каменских: видео
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Источник: LifeStyle 24
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