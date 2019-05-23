Свадьба Потапа и Насти Каменских: онлайн-трансляция из ресторана

168 Читати новину українською
Свадьба Потапа и Насти 23 мая 2019 онлайн - прямой эфир свадьбы
Свадьба Потапа и Насти Каменских / Фото из соцсетей

В четверг, 23 мая, рэпер Потап и певица Настя Каменских официально поженились. На церемонию звездная пара прозвала близких друзей и родственников, и поделилась онлайн-трансляцией с торжественного мероприятия.

Певица Оля Полякова анонсировала в Instagram, что начнет трансляцию со свадьбы звездных друзей в 18:00. Обещание артистка исполнила, поэтому в сети появилось видео из ресторана, где празднуют свадьбу Потап и Настя Каменских.

Читайте также: Официально: Потап и Настя Каменских женятся

Смотрите онлайн-трансляцию со свадьбы Потапа и Насти Каменских: видео

Новость дописывается...

blog_ava
Петиция за отставку Зеленского на сайте президента уже собрала 31 тысячу голосов
сегодня
2728
Теги: Звездные свадьбы Музыка Потап Настя Каменских Новости LifeStyle LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
День Киева 2019: афиша праздничных мероприятий
сегодня 16:29 День Киева 2019: афиша праздничных мероприятий
173
"В метре друг от друга": кино о чувствах, которые несут настоящую опасность
сегодня 13:23 "В метре друг от друга": кино о чувствах, которые несут настоящую опасность
Юлія Ліпенцева 134
Куда пойти в Киеве в мае: афиша самых интересных событий
22 мая 20:03 Куда пойти в Киеве в мае: афиша самых интересных событий
1091
Наоми Кэмпбелл – 49: как "черная пантера" стала известной и почему до сих пор не познала счастья
22 мая 14:03 Наоми Кэмпбелл – 49: как "черная пантера" стала известной и почему до сих пор не познала счастья
Марта Вересюк 669
"Джон Уик 3": зрелищное насилие от Киану Ривза
22 мая 11:12 "Джон Уик 3": зрелищное насилие от Киану Ривза
Юлія Ліпенцева 730
Новости
Больше новостей
Залиште відгук