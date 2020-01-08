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Свадьба принцессы Беатрис будет закрытой для прессы, – СМИ

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Принцесса Беатрис с женихом / Instagram / @edomapellimozzi

Очередная королевская свадьба запланирована в этом году. 31-летняя внучка королевы Елизаветы II выходит замуж за бизнесмена Эдуардо Мапелли Моцци весной 2020 года. Букингемский дворец не разглашает никаких подробности о свадебной церемонии, а центральные телеканалы не будут вести прямое включение из королевского праздника.

Старшая дочь герцога Йоркского более двух лет встречалась с миллиардером Эдуардо Мапелли Моцци. Бизнесмен сделал предложение принцессе Беатрис в сентябре этого года в Италии. Пара запланировала свадьбу весной 2020 года.

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Известно, что свадьба последней незамужней внучки королевы Елизаветы II будет финансироваться из собственного бюджета молодоженов. Такое решение связывают с тем, что налогоплательщики возмутились расходам и создали петицию против растраты государственных средств. К тому же за последние два года Кенсингтонский дворец устроил два масштабных празднования по случаю бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл, а также принцессы Евгении и Джека Бруксбенка.

принцеса Беатріс
Принцесса Беатрис с женихом / Instagram / @edomapellimozzi

Однако не только финансирование будет отличать свадьбу принцессы Беатрис от привычных королевских торжеств. По информации СМИ, представители центральных телеканалов BBC и ITV подтвердили, что зрители не смогут увидеть свадебную церемонию в телеэфире. Как утверждают инсайдеры, праздник будет вполне частным, без доступа общественности и прессы.

Поскольку Букингемский дворец не разглашает каких подробностях, предполагают, что под венец молодые пойдут в Виндзорском замке в часовне Святого Джорджа. Там раньше вступали в брак принц Гарри и Меган Маркл и принцесса Евгения и Джек Бруксбенк.

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Королівська сім'я Свадьба принцессы Беатрис
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