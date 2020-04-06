Свадьба принцессы Беатрис не отменяется: Сара Йоркская рассказала детали

Мать принцессы Беатрис Сара Йоркская рассказала, что свадьбу, запланированную на 29 мая этого года, пока не отменять. Однако она отметила, что даже если придется принять меры, то ее дочка не расстроится.

Королевская семья уже внесла существенные коррективы в запланированное торжество. Так, роскошное празднование в саду Букингемского дворца отменили, однако сама церемония скорее всего произойдет. Ее планируют провести в очень узком кругу. Об этом сообщила изданию People мама принцессы Беатрис – Сара Фергюсон.

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По словам Сары, ее старшая дочь не расстраивается, ведь понимает, что сейчас весь мир переживает трудные времена. Она называет Беатрис счастливым человеком.

Они с Эдо очень любят друг друга. Я рада их предстоящей свадьбе,

– говорит Фергюсон.

Что известно о свадьбе принцессы Беатрис?

Миллиардер Эдоардо Мапелло Моцци сделал предложение принцессе Беатрис в сентябре 2019 года. Романтическое событие произошло в Италии, откуда родом Эдоардо. Однако он родился в Англии, поэтому у него двойное гражданство. Ранее сообщалось, что свадьба последней незамужней внучки Ее Величества будет финансироваться из собственного бюджета невест и будет одной из самых скромных королевских свадеб. Запланировано событие на 29 мая 2020 года. Невесты отказались от подарков и попросили гостей помочь двум благотворительным фондам Big Change и Cricket Brings Hope.