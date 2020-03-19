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Свадьба принцессы Беатрис: пара отменила прием в Букингемском дворце

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На протяжении последних недель массово переносят громкие события. Пандемия коронавируса сказалась и на свадебной церемонии внучки королевы Елизаветы II принцессы Беатрис. Молодоженам придется отменить официальный прием в Букингемском дворце.

Як повідомляє видання Daily Mail, королівська родина вносить суттєві корективи у заплановане торжество. Так, весілля останньої неодруженої онуки Її Величності мало б відрізнятися від звичних шлюбних церемоній, проте останні події перетворили його з урочистого прийому на скромний захід. 

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31-річна принцеса Беатріс та 36-річний Едоардо Мапеллі Моцці планували дати подружні обітниці 29 травня у Королівській каплиці Сент-Джеймсського палацу. Згодом наречені зібрали б гостей на приватному банкеті у садах Букінгемського палацу. Проте закохані прийняли рішення відмовитися від проведення офіційного прийому. 

Інсайдери інформують, що Беатріс та Едоардо досі роздумують над тим, як бути з весіллям через спалах коронавірусу. Наразі пара вирішила не скасовувати церемонію, а лише зменшити кількість запрошених гостей до 150 осіб та зіграти скромне приватне святкування. 

Пара врахувала рекомендації уряду Великобританії… Запланований раніше прийом в саду Букінгемського палацу не відбудуться. Зараз пара думає над тим, щоб влаштувати весільну церемонію в невеликому колі родичів і друзів,
– повідомили представники оточення наречених. 

Варто зазначити, раніше причиною для перенесення торжества могло стати те, що італійський уряд прийняв рішення закрити державу на карантин та обмежити пересування країною. Так, родичі нареченого не змогли б бути присутніми на весіллі. Хоч сам Едоардо виріс і народився в Англії, він має подвійне громадянство – його рідня проживає у місті Бергамо, що на північ від Мілана.

Принцеса Беатріс отримала пропозицію від мільярдера Едуардо Мапеллі Моцці у вересні 2019 року в Італії. Відомо, що весілля останньої незаміжньої внучки королеви Єлизавети ІІ фінансуватиметься з власного бюджету наречених.

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Королівська сім'я Свадьба принцессы Беатрис
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