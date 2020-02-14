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Свадьба принцессы Беатрис: приедут Меган Маркл и принц Гарри

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Меган Маркл и принц Гарри / Instagram / @duchessofsussex_daily

Недавно принцесса Беатрис и Эдоардо Мопелли Моцци объявили дату своей свадьбы. Поскольку герцоги Сассекские сложили свои королевские полномочия, в сети активно обсуждают их участие на этом празднике.

Об участии принца Гарри и Меган Маркл в церемонии бракосочетания принцессы Беатрис немало дискуссий. Прокомментировал сложившуюся ситуацию королевский репортер Даниэль Стейси. Он поделился своими прогнозами в комментарии изданию Hello.

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По мнению Даниэля, герцоги Сассекские приедут на свадьбу, как гости, ведь Гарри и Беатрис очень близки.

Это возможно, что мы увидим Сассексов на свадьбе кузины Гарри принцессы Беатрис. Пара приезжала на церемонию принцессы Евгении и Джека Бруксбенка в октябре 2018 года, то я уверен, что они не пропустят это мероприятие. Беатрис и Евгения также присутствовали на свадьбе Меган и Гарри,
– сказал репортер.

Напомним, очередная королевская свадьба состоится 29 мая 2020 года. Говорят, что она будет одной из самых скромных. Как отмечалось ранее, Елизавета II предложила внучке жениться в часовне Сент-Джеймского дворца и устроить праздничный банкет в Букингемском дворце.

Планируется камерная свадьба, в часовне и на банкете будет не больше, чем 150 человек. Старшие дети Кембриджей, возможно, возьмут на себя особые роли. Принцесса Шарлотта будет девочкой-цветочницей, а ее брат принц Джордж – пажом. Сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи, скорее всего, будет отсутствовать на свадьбе, поскольку он еще слишком мал.

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Королевская свадьба Королівська сім'я Меган Маркл Принц Гарри Свадьба принцессы Беатрис
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