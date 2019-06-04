Свадьба Регины Тодоренко: где и когда пройдет шумный праздник

Телеведущая Регина Тодоренко, проживающая в России со своим мужем Владом Топаловым и воспитывающая общего сына Михаила, активно готовится к одному из самых важных дней в ее жизни – свадьбе.

В интервью изданию InStyle Тодоренко рассказала подробности о праздновании их с Топаловым свадьбы.

Читайте также: Готовится к свадьбе: Регина Тодоренко выходит замуж

Так, праздник запланирован на июль и состоится в Италии. Сейчас влюбленные еще выбирают в каком именно городе отгулять свадебную церемонию.

Сорренто или Тоскана – еще не знаем. Я считаю, что прежде всего это праздник Регины, поэтому дал ей карт-бланш (неограниченные полномочия, – LifeStyle 24) и попросил помочь сестру Алину,

– рассказал российский артист Влад Топалов.

По словам Тодоренко, ее муж попросил поселить всех гостей, которых будет около 60 человек, в комфортных условиях.

"Поверьте, для свадьбы на выезде это существенно. Сейчас мы думаем, где сможем разместить всех с максимальным комфортом, потому что в пик сезона многие отели просто не имеют в своем распоряжении нужное количество свободных номеров", – добавила Тодоренко.

Ранее ведущая показала поклонникам, как проходит ее подготовка к свадебной церемонии. Регина опубликовала снимок в первом свадебном платье, которое примерила на днях в салоне.

Регина Тодоренко в свадебном платье / Instagram / @reginatodorenko

Кроме того, Тодоренко заговорила о воспитании своего полугодовалого сына Михаила. Телеведущая планирует воспитать четыре качества у своего первенца: чувство юмора, выносливость, любознательность и любовь к жизни.

Моя главная цель – воспитать его достойным человеком, порядочным и честным, который будет ценить и уважать женщин. Примером в этом, наверное, может стать мой отец,

– поделился Влад Топалов.