Свадьба Регины Тодоренко: где и когда пройдет шумный праздник

76 Читати новину українською
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко / Instagram / @reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко, проживающая в России со своим мужем Владом Топаловым и воспитывающая общего сына Михаила, активно готовится к одному из самых важных дней в ее жизни – свадьбе.

В интервью изданию InStyle Тодоренко рассказала подробности о праздновании их с Топаловым свадьбы.

Читайте также: Готовится к свадьбе: Регина Тодоренко выходит замуж

Так, праздник запланирован на июль и состоится в Италии. Сейчас влюбленные еще выбирают в каком именно городе отгулять свадебную церемонию.

Сорренто или Тоскана – еще не знаем. Я считаю, что прежде всего это праздник Регины, поэтому дал ей карт-бланш (неограниченные полномочия, – LifeStyle 24) и попросил помочь сестру Алину,
– рассказал российский артист Влад Топалов.

 

По словам Тодоренко, ее муж попросил поселить всех гостей, которых будет около 60 человек, в комфортных условиях.

"Поверьте, для свадьбы на выезде это существенно. Сейчас мы думаем, где сможем разместить всех с максимальным комфортом, потому что в пик сезона многие отели просто не имеют в своем распоряжении нужное количество свободных номеров", – добавила Тодоренко.

Ранее ведущая показала поклонникам, как проходит ее подготовка к свадебной церемонии. Регина опубликовала снимок в первом свадебном платье, которое примерила на днях в салоне.

Регіна Тодоренко у весільній сукні

Регина Тодоренко в свадебном платье / Instagram / @reginatodorenko

Кроме того, Тодоренко заговорила о воспитании своего полугодовалого сына Михаила. Телеведущая планирует воспитать четыре качества у своего первенца: чувство юмора, выносливость, любознательность и любовь к жизни.

Моя главная цель – воспитать его достойным человеком, порядочным и честным, который будет ценить и уважать женщин. Примером в этом, наверное, может стать мой отец,
– поделился Влад Топалов.

 

 

blog_ava
Пресс-секретарь Зеленского Мендель попала в скандал из-за конфликта интересов: детали
сегодня
1166
Теги: LifeStyle Звездные свадьбы Регина Тодоренко
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Анджелине Джоли – 44: путь актрисы от наркотиков до мирового признания
сегодня 11:24 Анджелине Джоли – 44: путь актрисы от наркотиков до мирового признания
Юлія Турелик 558
Главные события лета в Киеве: афиша, где провести время с родными
3 июня 17:23 Главные события лета в Киеве: афиша, где провести время с родными
123
"Годзилла II": двухчасовой парад монстров стоимостью 200 миллионов долларов
3 июня 12:31 "Годзилла II": двухчасовой парад монстров стоимостью 200 миллионов долларов
Юлія Ліпенцева 939
Мероприятия ко Дню защиты детей 2019: куда пойти с детишками в Киеве и Львове
1 июня 13:51 Мероприятия ко Дню защиты детей 2019: куда пойти с детишками в Киеве и Львове
395
Маленький принц высокой моды: история успеха Yves Saint Laurent
1 июня 13:21 Маленький принц высокой моды: история успеха Yves Saint Laurent
Марта Вересюк 170
Новости
Больше новостей
Залиште відгук