Свадьба украинских политиков: архивные фото

Из-за карантина многие пары переносят свои свадьбы, а некоторые меняет концепцию и все же женится. 24 канал решил вспомнить – как выглядели свадьбы политиков

Свадьба Владимира и Елены Зеленских

Президент Украины и Первая леди вместе уже более 16 лет, сообщает 24 канал.

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Владимир Зеленский и Елена Зеленская поженились 6 сентября в 2003 году. У супругов двое детей - дочь Александра и сын Кирилл.



Владимир и Елена поженились в 2003 году/ Фото: из открытых источников



Супруги вместе уже 16 лет/ Фото: из открытых источников

Николай Тищенко и его третий брак

Николай Тищенко третий раз женился в 2016 году. Его избранницей стала обладательница титула красоты Алла Барановская. Супруги воспитывают общего сына. Также у Тищенко есть сын от первого брака.

На второй жене, Ирине Журавской, Тищенко женился в 2010 году. Брак продержался год.



Николай Тищенко с Аллой Барановской / Фото: из открытых источников

Юлия Тимошенко и ее муж Александр

Юлия Тимошенко вышла замуж в 1979 году. Ее муж - Александр Тимошенко. У супругов есть дочь Евгения, которая родила двух внуков - Еву и Давида.



Свадьба была в Днепре/ Фото: из открытых источников



Супруги вместе уже более 40 лет​ / Фото: из открытых источников

Медведчук и его жена, телеведущая Оксана Марченко

Украинский политик Виктор Медведчук женился на телеведущей Оксане Марченко 18 июля 2003 года. У них есть дочь. Это его третий брак.

Первая женщина Медведчука - Марина Лебедева, а вторая - Наталья Гаврилюк. Также у Виктора Медведчука есть дочь от первого брака.



Медведчук и Марченко / Фото: из открытых источников

Свадьба политика и телеведущей/ Фото: из открытых источников

Святослав Вакарчук живет в гражданском браке

Известный Украинский певец и политик Святослав Вакарчук живет в гражданском браке с стилисткой Лялей Фонаревой. Пара воспитывает дочь от первого брака Вакарчука.



Святослав Вакарчук и Ляля Фонарева на свадьбе друга / Фото: из открытых источников



Вакарчук со совей любимой женой / Фото: из открытых источников

Мэра Львова и жена Екатерина Кот-Садовая

Андрей Садовый женился в 2001 году на искусствоведе Екатерине Кот-Садовой. Супруги воспитывают пятерых сыновей - Иоанна-Павла, Тадея-Луку, Михаила, Иосифа и Антония.



Свадьба мэра Львова / Фото: из открытых источников



Венчания Андрея Садового и Екатерины Кот-Садовой / Фото: из открытых источников