Итоги 2019 года: самые обсуждаемые свадьбы звезд

Время подвести итоги 2019 года, в котором произошел настоящий свадебный "бум" в мире зарубежного и украинского шоу-бизнеса. Вспоминаем самые обсуждаемые церемонии, платья и персон, которые поженились в этом году.

Редакция LifeStyle 24 подготовила подборку самых резонансных свадеб в 2019 году. Кто из украинских и мировых знаменитостей распрощался с холостяцкой жизнью – читайте в материале.

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Настя Каменских и Потап

Свадьба бывшего дуэта Насти Каменских и Потапа стала самой обсуждаемой в украинском шоу-бизнесе. А что интересно, многие поклонники на протяжении лет приписывали им романтические отношения, однако официального подтверждения не было. О своем романе пара объявила очень оригинальным способом. Потап опубликовал видеоролик с названием "Константа", в котором признался в любви Насте Каменских и рассказал, почему они скрывали свои отношения. В то же время в апреле 2019 года NK (Настя Каменских – LifeStyle 24) презентовала песню "Обіцяю".

Свадебная церемония состоялась 23 мая в ресторане недалеко от Киева. На нее были приглашены Катя Осадчая и Юрий Горбунов, Дмитрий Ступка с женой Полиной, Надя Дорофеева и Владимир Дантес, "Позитив" с женой, Камалия и миллиардер Мохаммад Захур, Верка Сердючка, Руслан Квинта и другие. В "день Х" одной из гостей стала даже бывшая жена Потапа Ирина Горовая.



Потап и Настя Каменских / Instagram / @realpotap

Дженнифер Лоуренс и Кук Марони

Звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс вышла замуж за владельца арт-галереи Кука Марони. Церемония прошла 19 октября в особняке в Род-Айленде, который тщательно охраняли, поэтому папарацци не смогли сделать фото молодоженов. На свадьбу пришло немало звездных гостей, среди которых – сестры Кардашян, Крис Дженнер с бойфрендом, актрисы Эшли Олсен, Сиенна Миллер, Эмма Стоун, Камерон Диас, певица Адель и другие.



Дженнифер Лоуренс и Кук Марони / theimagedirect.com

Екатерина Кухар и Александр Стоянов

Прима-балерина и судья развлекательного шоу "Танцы со звездами 2019" Екатерина Кухар пошла к алтарю со своим любимым мужчиной Александром Стояновым еще в 2014 году. Тогда пара решила обвенчаться в одной из украинских церквей, а расписались они в столичном ЗАГСе 15 сентября 2019 года. Затем супруги сыграли настоящую свадьбу в прямом эфире шоу "Танцы со звездами 2019".

Екатерина Кухар и Александр Стоянов поженились в прямом эфире "Танцы со звездами": смотрите видео

Софи Тернер и Джо Джонас

Звезда "Игры престолов" вышла замуж за певца Джо Джонаса в мае 2019 года, а роскошную свадьбу влюбленные сыграли в Провансе 29 июня. Актриса пошла к алтарю в белом платье от Louis Vuitton с грубоким декольте и в кружевах.



Софи Тернер и Джо Джонас / Instagram / @sophiet

Павел и Марина Зибровы

Павел Зибров счастливо проживает в браке с любимой Мариной, с которой поженился в 1994 году и воспитывает единственную общую дочку Диану. А на 25-летие своего брака влюбленные решили второй раз обменяться клятвами и сыграть свадьбу 25 августа 2019 года.

На роскошной церемонии были соблюдены все традиции обычной свадьбы. Так, возлюбленная Павла Зиброва надела пышное свадебное платье без фаты, а певец – светлый костюм с бутоньеркой жениха.

Олимпия фон унд Арку-Циннеберг и Жан-Кристоф Наполеон Бонапарт

Церемонию однозначно можно назвать самой уникальной. Это – "свадьба века", которая уже вошла в историю. Австрийская графиня Олимпия фон унд Арку-Циннеберг вышла замуж за французского принца Жан-Кристофа Наполеона Бонапарта – единственного наследника династии Бонапарт.

Свадьба состоялась в Париже 19 октября, куда приехали более 600 гостей из известных семей. Олимпия фон унд Арку-Циннеберг выбрала роскошное свадебное платье от Oscar de la Renta.



Олимпия фон унд Арку-Циннеберг и Жан-Кристоф Наполеон Бонапарт / Getty Images

Хейли Болдуин и Джастин Бибер

Влюбленные Джастин и Хейли заключили официальный брак еще в 2018 году и в течение длительного времени готовились к свадьбе. Биберы сыграли церемонию 30 сентября, для которой модельер Вирджил Абло пошил эксклюзивное платье.

Хейли Болдуин надела свадебное платье в стиле "рыбки", а на фате невесты была надпись, которая в переводе на русский означает "пока смерть не разлучит нас".



Хейли Болдуин и Джастин Бибер / Instagram / @haileybieber

Кто еще сыграл свадьбу в 2019 году?

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