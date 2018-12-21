Свадьбы не будет: Рози Хантингтон-Уайтли огорчила поклонников громким заявлением

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Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм
Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм / Instagram/ @rosiehw

От 51-летнего Джейсона Стэтхэма и 31-летней Рози Хантингтон-Уайтли все мировые СМИ уже давно ждут официального заявления о браке. Казалось, мечта поклонников звездной пары вот-вот осуществится. Слухи об их свадьбе взорвали сеть 19 декабря. Однако все произошло не так, как ожидалось.

В среду, 19 декабря, в сети появились новости о том, что актер Джейсон Стэтхэм и супермодель Рози Хантигнтон-Уайтли наконец пойдут под венец. О неправдивости этой информации ничего не свидетельствовало, ведь пара встречается уже 8 лет, у них родился сын Джек Оскар. Однако "ангел" Victoria's Secret разочаровала своих поклонников.

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На своей странице в Instagram 31-летняя Рози опубликовала скриншот иностранного издания, в котором речь шла о ее замужестве с Джейсоном Стэтхэмом. Она категорически опровергла эту информацию, написав на фото "fake news" (лживая новость). Заявление очень разочаровало поклонников их пары, которые с нетерпением ждут увидеть супермодель в белом платье, а не в крыльях и белье.

Розі Хайнтінгтон-Уайтлі заперечила одруження
Рози Хайнтингтон-Уайтли опровергла слухи о свадьбе / Скриншот

Теги: LifeStyle Стиль и мода Мода Голливуд
Источник: 24 канал
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