После завершения 10 сезона проекта "Холостяк" у победительницы Даши Ульяновой не сложились отношения с героем Максимом Михайлюком, однако она уже успела закрутить новый роман. Девушка не рассекречивает своего бойфренда, но уже примеряла свадебное платье и заговорила о предстоящем бракосочетании.

Даже после завершения романтического реалити-шоу интерес публики к личной жизни героев "Холостяка" не утихает. Победительница 10 сезона гимнастка Даша Ульянова не нашла любви на проекте, однако сейчас находится в отношениях. Похоже, намерения у влюбленных серьезные, ведь девушка уже примеряла свадебное платье, которым похвасталась в инстаграме.

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Победительница "Холостяка" в свадебном платье

Даша Ульянова опубликовала фото в роскошном наряде невесты. На ней пышное свадебное платье с кружевным верхом и обнаженными плечами, что подчеркивало ее хрупкость и стройность. Нежный образ с откровенным декольте она примеряла в одном из свадебных салонов Киева, в который пришла с изысканным макияжем в нюдових оттенков с акцентом на глаза и укладкой с локонами.

Победительница "Холостяка" не стала ограничиваться одним look и показала, как выглядит в свадебном платье фасона "рыбка". Платье с полупрозрачным декольте выгодно облегало фигуру гимнастки, которая уже успела покорить своими формами мужскую аудиторию.



Даша Ульянова в свадебном платье / Фото Instagram / @dasha_ulyanovaa

Даша Ульянова в свадебном платье / Фото Instagram / @dasha_ulyanovaa

Даша Ульянова высказалась о свадьбе

Девушка призналась, что раньше не принадлежала к числу тех девушек, которые с детства мечтали выйти замуж. Она не хотела организовывать и пышное застолье по случаю брака, однако ее позиция кардинально изменилась сразу после того, как она примеряла свадебные платья.

"Знаете, я не из тех девочек, которые с самого детства мечтали выйти замуж, которые уже с 10 лет точно знают, какое платье хотят. У меня как-то все проще с этим было, и пир на весь мир никогда не был в приоритете. Но! Стоит хоть раз повестись на эту авантюру и примерить то свадебное, как все – ты уже такая вся девочка-девочка и не можешь оторваться от зеркала и всей этой красоты", – написала победительница "Холостяка".

Ранее Даша Ульянова призналась, что имеет отношения с мужчиной, который старше нее на 20 лет. Как утверждает девушка, разница в возрасте не мешает их роману, ведь влюбленные на одной волне – не испытывают ни ментальную разницу, ни финансовую и постоянно шутят. Она получает от бойфренда дорогие подарки и, возможно, именно он вскоре вручит ей заветное кольцо и станет любовью всей жизни.