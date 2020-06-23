Украинская блогерша, новоиспеченная жена Даша Квиткова очаровала сеть романтическим образом. Во время одной из фотосессий девушка предстала перед камерой в свадебном платье посреди лавандового поля.

Звезда выложила кадр на личной странице в инстаграме. В статье она поделилась своими мыслями и призвала подписчиков не думать о плохом, а вспоминать сколько было хорошего и сколько еще будет.

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Образ Даши Квитковой

Блогер изображена в нежном свадебном платье с букетом в руках. Она позирует посреди лавандового поля, что добавляет ее образу еще большей романтичности. Волосы Даша собрала в прическу сзади, оставив лишь несколько локонов, которые спадали на лицо. Макияж у Квитковой был в естественных тонах с коричневой помадой на губах. Среди ее аксессуаров look дополняли минималистичные серьги и подвеска.



Даша Квиткова в свадебном платье / Instagram / @kvittkova

Что Даша написала в заметке?

Она призвала поклонников в следующий раз, когда им будет грустно, вспоминать о том, как много хорошего было и еще будет.

Я точно знаю, что один неудачный день – не причина думать, что завтра будет так же; что ожидание – это то, из чего состоит наша жизнь, но оно того стоит; что безразличие разрушает все, и если кто-то один идет, жизнь не заканчивается,

– рассказала Квиткова.

Блогер призвала всех гнать мысли о том, что терять уже нечего. В результате, человек находит то, что заполняет его потери. Даша призналась, что сбилась со счета, когда какие-то события воспринимала, как катастрофу. Теперь многие из них потеряли значение. Когда трудно, нужно думать о счастливых моментах, которые нас ждут.