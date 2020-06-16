Участница дуэта "НеАнгелы" разошлась с мужем Эдгаром в прошлом году после 5 лет брака. Однако тема звездного развода до сих пор не утихла, а сама Слава Каминская вспоминает о расставании без драматизма. Певица нашла в гардеробе свадебное платье и устроила в нем прогулку по пляжу.

Курьезным образом звезда поделилась на личной странице в инстаграме. Слава Каминская уже открыла купальный сезон с детьми Леоном и Лаурой. Для отдыха на пляже она выбрала довольно необычный look.

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На Славе Каминской длинная белое платье свободного кроя с цветочным узором и объемными рукавами. Наряд с закрытым декольте и лаконичным тонким поясом – свадебное платье, как пояснила сама артистка. В комментариях к фото она отметила, что этот образ храняет в своем гардеробе 5 лет и наконец нашла ему применение. Пляжный образ звезда дополнила солнцезащитными очками, а волнистые волосы оставила распущенными.

Это было свадебное платье 5 лет назад. Зачем добру пропадать? Пляж же,

– прокомментировала Слава Каминская.

Стоит отметить, что исполнительница вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского 16 июля 2014 года, а после 5 лет совместной жизни пара официально развелась.

Слава Каминская появилась на пляже в свадебном платье / Фото: Instagram Stories / @babaslavka

Слава Каминская появилась на пляже в свадебном платье / Фото: Instagram / @babaslavka

Реакция сети

Фоловеры участницы дуэта "НеАнгелы" оценили ее пляжный look и расценили его как иронию над прошлыми отношениями. Одни из поклонников отметили, что свадебное платье Каминской – удобный и практичный выбор: "Удачная покупка: и под венец, и на пляж. Потому что купят непонятно что и висит в шкафу без дела". Другие же посоветовали лучший метод, как избавиться от вещей, которые напоминают о разводе: "А я свое первое сожгла. Советую".