Украинская актриса театра и кино, телеведущая Лилия Ребрик обнародовала смешное фото со съемок сериала "Большие Вуйки 2". Звезда предстала перед камерой в красивой свадебном платье и с утюгом для одежды в руках.

Кадр Лилия запостила на личной странице в Инстаграме. Она любит показывать поклонникам различные моменты, которые происходят в ее жизни. Не обходит вниманием и съемки, в которых участвует. В частности, речь идет о комедийном сериале "Большие Вуйки 2".

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Лилия обнародовала фото, на котором изображена в белом свадебном платье с кружевом. Ее волосы уложены в легкие локоны, а на лице – нежный макияж с акцентом на глазах. Снимок был сделан в гримерке. Актриса держит в руках утюг для одежды, которым гладит белую футболку.

В посте Ребрик в шутку отметила: "Феерически глажу! Фантастически готовлю! Роскошно убираю! Неидеально идеальная я."

Также она обратилась к подписчикам и спросила, что они делают идеально.

Напомним, ранее Лилия призналась, что наконец стартовали съемки нового сезона сериала "Большие Вуйки", где она исполняет одну из главных ролей. Тогда актриса отметила, что зрителей ожидает большое количество неожиданных поворотов событий и ярких эпизодов. На карантине звезда скучала за съемочным процессом, поэтому счастлива, что вернулась к работе.