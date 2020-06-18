Звезда фильмов Marvel Гвинет Пэлтроу давно выпускает необычные продукты собственной марки Goop. И хотя представители здравоохранения часто критикуют компанию актрисы за необоснованные научные утверждения о преимуществах продукции, ее все же раскупают "со скоростью света". Новый продукт с запахом оргазма стал одним из таких.

47-летняя американская звезда анонсировала выпуск новых свечей с "интимным ароматом", который назвала так: "Пахнет, как мой оргазм". Всего несколько месяцев назад она выпустила коллекцию свечей "Пахнет, как моя вагина" и они раскупились мгновенно, но новый запах еще больше поразил покупателей. Об этом сообщается на The Independent.

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"Продолжение коллекции свечей. Одну такую ​​свечу вы уже знаете – это смесь сделана из вяжущего грейпфрута, нероли и спелых ягод черной смородины, смешанных с жемчужным чаем и турецкой розой. Это совершенно удивительный, сексуальный аромат, который вызывает сильное привыкание", – объяснила Гвинет Пелтороу .

На новые "эротические" свечи уже можно сделать предварительный заказ. Их цена составляет, как и предыдущих свечей – 75 долларов. Стоит добавить, что такая идея создать необычные свечи возникла спонтанно. Актриса подумала, что такое название и запах свечей могут стать "феминистским заявлением". Именно поэтому, вероятно, они получили такую ​​огласку и популярность.



Свеча компании Goop с запахом оргазма / Фото Goop

Что известно о скандальных продукты компании Goop Гвинет Пэлтроу?

Известно, что Гвинет Пэлтроу регулярно попадает в скандалы с продуктами, продаваемыми на своем лайфстайл-сайте. Ранее 24 канал писал о том, что витамины для беременных и кормящих женщин, которые она продавала на собственном сайте, превысили рекомендуемые дозировки. Витамины под названием The Mother Load, по мнению гинекологов и эндокринологов, содержат большое количество витамина A, что способно повредить как матери, так и ребенку. Также специалисты крупнейшего портала о беременности в США Baby Center отмечали, что медицинский препарат может привести к серьезным внутриутробным порокам во время беременности.

Тогда представители сайта Goop в свою очередь ответили на заявление и отметили, что витамины The Mother Load являются абсолютно безопасными и не вредят беременным и кормящим матерям, если они не примут в своем рационе слишком много моркови, которая содержит витамин A. Кроме этого, в 2018 году бренд Goop заплатил крупный штраф покупателям на сумму свыше 125 тысяч долларов за продажу спорных продуктов, таких как нефритовые яйца, которые предназначались для размещения во влагалище, и много других спорных вещей.