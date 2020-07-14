Беременная певица Светлана Тарабарова в начале июня вместе с мужем Алексеем Бондарем приобрела первое совместное жилье. Пара призналась, что накануне переезда в имение их ждет ремонт, который уже стартовал. Звезда решила раскрыть, каким будет их идеальный дом и как идет подготовка к переселению.

Вскоре у звездной четы родится еще один малыш. Вторая беременность Светланы Тарабаровой пришлась не только на период пандемии коронавируса и карантина, но и на масштабный ремонт в новом жилье, ради которого она 13 лет жила в съемных квартирах. В инстаграм-профиле певица рассказала, как идет "звездное строительство".

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Семья приобрела недвижимость в закрытом коттеджном комплексе в 7 километрах от Киева. Дом новый, поэтому обустраивать его пара будет самостоятельно. Светлана Тарабарова заметила, что идеальный дизайн-проект для поместья уже готов. Над ним супруги работали совместно со студией дизайна, а работа в доме уже кипит.

На фото, которыми звезда дополнила радостный пост, она позировала с проектом долгожданного частного имения. Светлана Тарабарова решила не рассекречивать все детали сразу и призналась лишь о том, какие мечты ей удастся визуализировать.

Так, у ее сына Ивана и малыша, который появится на свет уже в скором времени, будет пространство для развлечений и игр. О себе артистка также позаботилась и спроектировала идеальную кухню и гардеробную.

Наш будущий светлый и теплый дом!.. У малых появится пространство для игр, а я наконец получу возможность построить кухню мечты и гардеробную комнату,

– призналась Светлана Тарабарова.