Популярная украинская певица Светлана Тарабарова и ее муж Алексей Бондарь приобрели имение. Новостью артистка поделилась с поклонниками в сети, добавив волшебные фото после покупки.

Светлана Тарабарова не сдерживала своего восторга. В заметке певица призналась, что до сих пор жила в съемных квартирах и домах, так что это первая ее собственная недвижимость. Дом расположен в 7 километрах от Киева в закрытом коттеджном комплексе.

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"13 лет арендованного жилья, сомнения, колебания, большой кредит... И вот наконец мы дома. Мечты должны осуществляться", – написала Светлана Тарабарова, продемонстрировав ключи от семейного имения.



Светлана Тарабаров с мужем приобрели дом / Фото Instagram / @tarabarova

Известно, что до сих пор продюсер Алексей Бондарь и Светлана Тарабарова вкладывали все деньги в творчество звезды, однако перед рождением второго ребенка все же решились приобрести дом. Когда артистка с семьей переедет в имение, пока неизвестно, ведь впереди у пары – ремонт.

Мы так долго ждали его и вот уже скоро будем вместе с детьми... просыпаться под своей крышей, смаковать ужин за огромным семейным столом, испытывать друг друга на прочность и обязательно обниматься,

– добавила она.



Сын Светланы Тарабаровой / Фото Instagram / @tarabarova



Новый дом Светланы Тарабаровой / Фото Instagram / @tarabarova

Что известно о браке Тарабаровой

Еще в октябре 2016 года Светлана Тарабарова вышла замуж за продюсера Алексея Бондаря. Мужчина старше своей избранницы на 14 лет, что не помешало им построить прочные отношения. Для обоих брак стал первым.

Сейчас супруги воспитывают сына Ивана и готовятся к появлению еще одного ребенка.