Популярная певица ждет появления второго ребенка и откровенно рассказывает, как протекает ее беременность. Светлана Тарабарова признается, что с приближением родов ей все сложнее жить в привычном ритме, однако ее утешением остается музыка.

Певица не скрывает того, что первая беременность была для нее значительно легче, а ситуацию только ухудшает пандемия коронавируса. Однако на личной странице в инстаграме Светлана Тарабарова показала, что после длительного карантинного режима вернулась к работе на студии.

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Звезда призналась, что писать новые песни при любой возможности – это уже ее традиция. Она вспомнила, как два года назад беременной Иваном записала альбом "23:25", который посвятила сыну. Тарабарова отметила, что поклонникам стоит ждать премьеры и в этот раз: "Впереди много музыкальных премьер, готовьтесь".

Исполнительница рассказала, что именно музыка спасает ее во время изнурительной беременности. Сейчас она имеет плохой сон и "множество приколов беременных", как отметила сама. Она также не стала скрывать, что именно сейчас начинаются "тяжелые беременные месяцы". Однако, судя по всему, свою работу на студии звезда откладывать отнюдь не собирается.

Образ Светланы Тарабаровой

Над созданием новой музыки знаменитость работает в легком летнем образе. На ней легкая белая рубашка, которую она завязала на талии, и голубые брюки с высокой талией в цветочный принт, которые идеально подчеркивают ее округлившийся живот. Длинные рыжие волосы Тарабарова собрала в небрежный пучок, надев массивные наушники. Звезда не скрывает своего удовольствия от работы, которую называет "личным кайфом".